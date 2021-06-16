Исследование EY: цифровая экономика и сокращение расходов способны повысить конкурентоспособность Эстонии

”Согласно опросу EY, Эстония наряду с другими странами Балтии демонстрирует в условиях международной конкуренции достойные результаты, при этом Латвия и Литва немного более успешны, несмотря на все наши усилия”, — сказала Олеся Абрамова. ”В Эстонии проживает меньше людей, чем у южных соседей, следовательно, здесь меньше рабочей силы. Но в то же время у нас более высокая заработная плата, что, в свою очередь, увеличивает корпоративные расходы. Высокие затраты не идут на пользу конкурентоспособности”.

”Позиции Латвии укрепляет ее центральное месторасположение в Балтийском регионе, в то время как Литва находится в непосредственной близости от крупного и влиятельного польского рынка и имеет значительные логистические преимущества”, — сказала Олеся Абрамова. ”Тем не менее, Эстония и ее ближайшие соседи входят в тот регион, в котором хотят начать бизнес или расширить свою деятельность больше предпринимателей, чем в ведущих странах Европы. 41% респондентов хотят расширяться в Великобритании, 44% во Франции и 48% в Италии”.

В Эстонии в ближайшие 12 месяцев начать или расширить свою деятельность планируют 64% руководителей. В отношении других странах Балтии руководители международных компаний испытывают еще больший интерес: 69% респондентов планируют в этом году расширение в Латвии и 71% в Литве.

”Мы должны стремиться улучшить нашу международную репутацию, потому что в долгосрочной перспективе привлекательность Эстонии в глазах иностранных инвесторов значительно снизится по сравнению с Латвией и Литвой”, — сказала Олеся Абрамова. ”Более половины или 52% опрошенных международных инвесторов прогнозируют снижение привлекательности Эстонии в течение следующих трех лет и только 30% рассчитывают на рост, что является посредственным результатом по сравнению с хорошими показателями Литвы”.