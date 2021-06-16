Как Байден готовился к встрече с Путиным?(4)
Большинство официальных встреч Джо Байдена на этой неделе начиналось после полудня, поэтому утро оставалось свободным для проведения консультаций с советниками. Он провел длительные подготовительные встречи с высокопоставленными должностными лицами, в том числе с госсекретарём Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, готовясь обсудить с Владимиром Путиным широкий круг вопросов: от кибератак до Сирии и Украины.
Президент США попросил внести свой вклад в подготовку к его встрече в Женеве и лидеров G7, в том числе канцлера Германии Ангелу Меркель. Байден рассказал журналистам, что Путин стал предметом разговора даже во время чаепития с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.
”Все присутствующие здесь лидеры стран, являющихся членами НАТО, поблагодарили меня за встречу с Путиным. Все до единого”, — в понедельник сказал Байден после саммита альянса в Брюсселе и добавил, что сумел найти ”консенсус, и они поблагодарили меня за готовность обсудить эту встречу с ними и вообще за то, что я намерен её провести”.
Президент США, отвечая на вопросы журналистов после встреч с альянсом и индивидуальных переговоров с отдельными лидерами стран, говорил жёстко. По его словам, члены НАТО должны искоренить коррупцию и ”защититься от тех, кто разжигает ненависть и раскол ради политической выгоды и фальшивого популизма”.
Интенсивная подготовка
Поскольку Байден будет уже пятым подряд президентом США, с которым встречается Путин, официальные лица хотят, чтобы Байден был готов к тактике Путина и его хорошо известной привычке перекладывать ответственность за недобросовестную политику России на Соединённые Штаты. Байден сказал своим советникам, что, по его мнению, Путин оценит прямоту во время переговоров, поэтому американский президент хочет быть готовым говорить открыто.
"Он более чем готов!" — уверена первая леди США Джилл Байден. Так она ответила на вопрос журналистов, как чувствует себя её муж перед встречей с Путиным.
В течение последних нескольких дней Байден поднимал вопрос о переговорах с президентом России не только с Меркель, но и с другими союзниками по альянсу. По словам его помощников, этот подход убивает двух зайцев: несмотря на то, что Байден занимается внешней политикой уже в течение нескольких десятилетий, он считает ценными и мнения тех, кто уже встречался подобным образом с российским лидером.
Байден также видит особую ценность в том, что союзники чувствуют себя частью подготовительного процесса, поскольку, публично демонстрируя единение с ними, он приложил немало усилий для того, чтобы убедить их в своих благих намерениях.
Однако официальные лица говорят, что Байден также готовится обсудить с Путиным и вопросы потенциального взаимного интереса, наметить путь к развитию отношений, которые, как он признал в воскресенье, находятся на критически низком уровне. Среди первостепенных проблем — Афганистан, переговоры о ядерном вооружении с Ираном и ядерное вооружение обеих стран.
По словам человека, знакомого с процедурой подготовки, есть и прочие моменты, которые Байден может рассмотреть как отправную точку между новой администрацией и её давним соперником. Но его целью не является какой-то драматический прорыв, и Байден и его помощники постарались дать понять, что ничего подобного не случится.
Вместо этого, как сообщают официальные лица, цель Байдена и его команды — предпринять несколько мелких шагов, которые могут послужить сигналом относительного того, достаточно ли оснований для создания более ”стабильных и предсказуемых” отношений.
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