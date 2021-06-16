Кылварт жестко ответил премьер-министру: вы в каком времени находитесь?

"Мне кажется, было бы правильным, уточнить у премьер-министра: а что это означает?" — сказал мэр на пресс-конференции горуправы в среду.

"Это означает, что мы закроем школы? Или скажем родителям, что они будут платить за обучение? Так как якобы государство и самоуправления с себя эту обязанность снимают. Когда это заявление окрашивается словами, что никто не будет принуждать, то у меня картинка не сходится. Всегда, на мой взгляд, хочется ощущать, что политические заявления имеют под собой аналитическую основу, а главное — человек может объяснить, что они означают", — выразил недовольство мэр.

"Для меня, например, четким объяснением ситуации является Закон об основной школе и гимназии. Если я не ошибаюсь, 21-я статья регулирует вопрос языка обучения. Там сказано: язык обучения в школах выбирает совет и самоуправление. Закон о местных самоуправлениях накладывает обязанности на город Таллинн содержать сферу образования. Если мы опираемся на законодательные акты, то я не вижу такой возможности — прекратить финансирование. У нас есть обязанности, и мы будем их выполнять. Чтобы это изменить, нужно менять закон. В данной коалиции, где есть центристы, этого не будет".

По словам Кылварта, не нужно в таком стиле говорить, что нужно делать. "У нас по прежнему демократическое общество, которое регулируется законами. Я не очень понимаю, какую проблему опять пытаются решить? Ту проблему, которую несколько недель назад уважаемый премьер-министр сформулировала — "от русских нам нужно только одно, выучите эстонский язык"?

Вы в каком времени находитесь, этой проблемы уже давно не существует! Всем понятно, что эстонский язык нужно учить и все этого хотят. Нужно создать ресурсы и возможности для этого. Этим надо озаботиться. Мы считаем, нужно выделять больше ресурсов, чтобы была возможность учить язык и привлекать больше учителей. Этого всегда не хватало.