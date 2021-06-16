Вице-мэр: болею за сборные Германии и России, но им моя поддержка не очень помогает

"Политкорректный ответ — болею за красивый футбол. Мои предпочтения с возрастом не меняются, как с подростковых лет поддерживал определенные сборные, так слежу за ними и сейчас. К сожалению, не хватает времени, чтобы посмотреть все матчи. Когда-то это удавалось", — ответил центрист на вопрос RusDelfi.

"Сейчас поддерживаю сборную Германию. Также сборную России по футболу. Глядя на то, как они выступают, им не очень помогает моя поддержка. Хочется надеяться, что они возьмут себя в руки и доставят положительные эмоции фанатам", — отметил Белобровцев. Напомним, Россия проиграла первый матч 0:3, а Германия 0:1.

Еще вице-мэр следит за скандинавскими командами. "Впервые в истории на чемпионат Европы вышла сборная Финляндии, это довольно любопытно, тем более они уже выиграли первый матч", — заключил он.