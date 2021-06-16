Запущена тестовая среда для дистанционного заверения нотариальных сделок

Дистанционное заверение было запущено в прошлом году незадолго до начала пандемии и изначально задумывалось, как пилотный проект. В кризисной ситуации было решено в срочном порядке начать использовать возможность дистанционного заверения максимально широко, чтобы обеспечить доступность нотариальных услуг в условиях ограничения передвижения и риска заражения.

”Сегодня мы можем сказать, что, несмотря на некоторые технические сложности, услуга дистанционного заверения стартовала очень успешно. В прошлом году дистанционно заверено было 8 220 сделок. Даже в ситуации, когда большинство нотариальных бюро уже принимает клиентов в помещениях, популярность дистанционного заверения быстро растет: лишь за первые 5 месяцев этого года удаленно были выполнены почти 13 400 сделок”, — сказала председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

Однако тысячи дистанционных сделок показали, что компьютеры людей не всегда обладают необходимыми технологиями, могут быть неправильно настроены или вообще не работать. В некоторых случаях дистанционному заверению препятствует и программное обеспечение, например сетевые фильтры (брандмауэры). Чтобы избежать неудобств и путаницы и была создана тестовая среда, в которой можно заранее проверить, обеспечивает ли компьютер бесперебойное и безопасное участие в сделке.

По оценке Нотариальной палаты, ослабление ограничений может привести к некоторому уменьшению количества дистанционных сделок, но осенью будет запущена новая услуга гибридного заверения. ”В своей повседневной работе мы видим, что часто одни участники сделки хотят сами прийти в нотариальное бюро, тогда как другие физически участвовать в сделке просто не могут. Поэтому мы развиваем услугу таким образом, чтобы в одной сделке можно было участвовать как физически, так и посредством видеосвязи”, — рассказала Саар-Йохансон.

Тестовая среда позволяет проверять возможности цифровых подписей, работу веб-камеры и микрофона, скорость подключения к Интернету и ограничения брандмауэра. Чтобы запустить тест готовности к дистанционному заверению, пользователь должен авторизоваться в среде самообслуживания Нотариальной палаты на сайте iseteenindus.notar.ee и нажать кнопку ”Kaugtõestuse valmisoleku test” (”Тест готовности к дистанционному заверению”). После выполнения проверки пользователю будет показана информация об успешном прохождении или об обнаруженных недочетах. Дополнительную информацию о тестовой среде с более подробными инструкциями можно найти на главной странице среды самообслуживания.