Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии. Минобороны РФ отрицает факт нарушения

Истребители летели с выключенными ответчиками без предоставленного плана полета, пилоты не имели связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации и вручило ему ноту. Это четвертый случай нарушения воздушной границы страны российскими самолетами в этом году.

Минобороны РФ опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии

Российские военные заявили, что два истребителя Су-35 при полете над Балтикой не нарушали воздушного пространства Эстонии, сообщил во второй половине дня "Интефакс".

"Полет проходил по строго установленному маршруту. Во время полета самолеты от маршрута не отклонялись, что подтверждается данными объективного контроля", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что два Су-35 накануне, 15 июня выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

В Минобороны РФ заявили, что все полеты самолетов ВКС России "выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств".