16.06.2021, 13:01
Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии(48)
Kaitsevägi
Во вторник, 15 июня, пара истребителей Су-35С Российской Федерации без разрешения пересекла воздушную границу Эстонии. Самолеты находились в воздушном пространстве страны меньше минуты.
Истребители летели с выключенными ответчиками без предоставленного плана полета, пилоты не имели связи с эстонской авиадиспетчерской службой.
В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации и вручило ему ноту. Это четвертый случай нарушения воздушной границы страны российскими самолетами в этом году.