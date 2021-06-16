Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии

Истребители летели с выключенными ответчиками без предоставленного плана полета, пилоты не имели связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации и вручило ему ноту. Это четвертый случай нарушения воздушной границы страны российскими самолетами в этом году.