Зачем встречаются Путин и Байден?

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным в апреле Джо Байден сам предложил организовать встречу. Она станет серьёзным испытанием для хорошо знакомого с российским лидером нового президента.

И Байден, и Путин согласны, что отношения между Россией и США находятся на рекордно низком уровне. В последние недели в Соединённых Штатах возросло количество кибератак, в которых обвиняют российских хакеров, растут и возмущения по поводу заключения в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального.

В преддверии саммита Белый дом особенно подчеркнул, что встреча проводится в связи с разногласиями с Россией, а не вопреки им.

”Это не соревнование, кто лучше выступит перед прессой или попытается поставить другого в неловкое положение. Речь идёт о том, чтобы разобраться, на каких условиях можно улучшить отношения с Россией”, — сказал Байден на воскресной пресс-конференции.

”Нам не нужен конфликт. Наша цель — повлиять на действия [России], которые, по нашему мнению, несовместимы с международными нормами, это во-первых. Во-вторых, определить, по каким вопросам мы можем работать вместе”, — продолжил он.

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