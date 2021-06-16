ВИДЕО | Жители Эстонии получат письма от Департамента здоровья. В т/ц Ида-Вирумаа будут агитировать за вакцинацию

В пресс-конференции приняли участие заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и руководитель рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр.

Хярма сообщила, что сейчас мы находимся в средней зоне риска, то есть в желтой. Риск заболеть у вакцинированных людей очень низок. Показатель R составляет 0,7.

Самая высокая заболеваемость наблюдается в Рапламаа, на втором месте — Ида-Вирумаа. На прошлой неделе был зарегистрирован 21 завезенный случай.

За 10 дней удельная доля индийского штамма выросла в два раза. В 20-30% новых случаев, которые выявляются ежедневно, речь идет об индийском штамме. ”Я не вижу, что распространение индийского штамма в Эстонии привело к существенному росту заболеваемости. К концу июня индийский штамм может стать в Эстонии доминирующим”, — заявила Хярма.

”Вакцинация — самый лучший способ подготовиться к третьей волне”, — отметила она, отвечая на вопрос журналиста Delfi. Хярма выразила надежду на то, что летом система здравоохранения сможет передохнуть и набраться сил. Сеэр также подтвердил, что самый лучший способ — это вакцинироваться.

Он сказал, что жителям Эстонии разошлют письма через систему eesti.ee с напоминанием о необходимости вакцинироваться. Также вскоре компания пройдет в торговых центрах Ида-Вирумаа.

Смотрите запись пресс-конференции!