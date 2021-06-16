16.06.2021, 12:05
ФОТО и ВИДЕО | В столкновении внедорожника союзников Сил обороны и грузовика пострадали три человека(5)
Сегодня утром в Ярвамаа столкнулись грузовик с латвийскими номерами и внедорожник союзников Сил обороны, пострадало три человека.
В среду около десяти часов утра центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Яндья на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру произошла авария с участием грузового автомобиля и внедорожника Land Rover.
По словам представителя Пайдеского отделения полиции Индрека Егорова, прибывшая на место скорая доставила водителя грузовика и двух находившихся во внедорожнике людей в больницу для проверки. Одна полоса была закрыта для движения.
Точные обстоятельства случившегося выясняются.