В субботу на время ремонтных работ будет перекрыт мост Линдакиви в Ласнамяэ

”Ремонт асфальтного покрытия на мосту Линдакиви является частью крупномасштабного ремонта пешеходных дорог, который проходит в Ласнамяэ этим летом. Мост Линдакиви — часть одноименного бульвара, ежедневно его используют тысячи людей. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы он был удобным и безопасным для передвижения”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

19 мая мост закроют на несколько часов, которые понадобятся для асфальтирования. Точный график закрытия зависит от продвижения работ. Управа района Ласнамяэ просит воздержаться в этот день от использования моста и учитывать при планировании маршрута временное его закрытие и необходимость планировать альтернативные пути передвижения.

По окончанию ремонтных работ в начале июля на мосту будет восстановлено озеленение — рядом с растущим на клумбах диким виноградом высадят другие растения. Месторасположение клумб на мосту Линдакиви во время ремонта не изменится.

Ремонтные работы по заказу департамента окружающей среды и коммунального хозяйства осуществит AS TREF Nord.

Весной-летом текущего года восстановительный ремонт будет проведен на паре десятков улиц района.