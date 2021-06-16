Ласнамяэ
16.06.2021, 12:30

В субботу на время ремонтных работ будет перекрыт мост Линдакиви в Ласнамяэ

 
Aukude parandamine 20.01.2015
Aukude parandamine 20.01.2015
Foto: Veiko Vares
В предстоящую субботу, 19 мая, для пешеходов будет на пару часов закрыт мост Линдакиви. Жителей просят запастись терпением и выбрать для передвижения в это время другие пути.

”Ремонт асфальтного покрытия на мосту Линдакиви является частью крупномасштабного ремонта пешеходных дорог, который проходит в Ласнамяэ этим летом. Мост Линдакиви — часть одноименного бульвара, ежедневно его используют тысячи людей. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы он был удобным и безопасным для передвижения”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

19 мая мост закроют на несколько часов, которые понадобятся для асфальтирования. Точный график закрытия зависит от продвижения работ. Управа района Ласнамяэ просит воздержаться в этот день от использования моста и учитывать при планировании маршрута временное его закрытие и необходимость планировать альтернативные пути передвижения.

По окончанию ремонтных работ в начале июля на мосту будет восстановлено озеленение — рядом с растущим на клумбах диким виноградом высадят другие растения. Месторасположение клумб на мосту Линдакиви во время ремонта не изменится.

Ремонтные работы по заказу департамента окружающей среды и коммунального хозяйства осуществит AS TREF Nord.

Весной-летом текущего года восстановительный ремонт будет проведен на паре десятков улиц района.

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