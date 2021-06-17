Экономика
17.06.2021, 09:45

Исследование: что касается восстановления после пандемии, эстонские предприниматели отличаются оптимизмом

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Raha, kogumine, säästmine, pension
Raha, kogumine, säästmine, pension
Foto: Argo Ingver
Ежегодный европейский отчет Intrum о платежеспособности продемонстрировал, что половина европейских компаний опасались худшего и довольны уже тем, что смогли пережить 2020 год. Хотя реальность оказалась менее сложной, чем ожидалось, многие предприятия достаточно сильно пострадали, но уже ставят цели на новый период роста. Эстонские предприниматели смотрят на будущее экономики с наибольшим в странах Балтии оптимизмом.

Влияние Covid-19 на перспективы бизнеса и стремление к росту


За последние 12 месяцев Covid-19 поставил на колени многие европейские компании. Сегодня на карте ​​судьба миллионов малых и средних предприятий. В среднем 49% европейских компаний признают, что они прямо ощутили влияние Covid-19 на доходы и денежные потоки. В Эстонии то же самое говорят 48% предпринимателей.

Руководители по всей Европе считают, что неопределенность установилась на годы вперед. В Европе около половины компаний, чья прибыль упала, утверждают, что бизнес не восстановится до 2022 или 2023 года. Жители Эстонии — наибольшие оптимисты среди предпринимателей из стран Балтии — здесь так считают лишь 45% ответивших. Соответствующий показатель составляет 49% в Латвии и 46% в Литве. В ответ на кризис Covid-19 многие эстонские компании (36%) инвестировали в развитие цифровых услуг, особенно малые и средние предприятия (47%). Каждая третья (33%) крупная компания приостановила стратегические инвестиции, но лишь относительно небольшое число эстонских предприятий (14%) уволили сотрудников. Прибыль половины эстонских компаний по-прежнему остается невысокой.

С другой стороны, несмотря на вызванную пандемией неопределенность, европейские компании смотрят в будущее с большим энтузиазмом, чем несколько лет назад. В Эстонии более половины предприятий (52%) с оптимизмом относятся к прогнозам, что на целых 7% выше, чем в среднем по Европе. В ближайшие месяцы приоритетом для предприятий является улучшение управления задолженностями. В этом направлении работают 89% эстонских предприятий, и 83% в среднем по Европе.

Как Covid-19 повлиял на платежную дисциплину


Большинство предприятий решили использовать для обеспечения ликвидности упреждающий подход — 59% европейских компаний говорят, что Covid-19 мотивировал их эффективнее минимизировать риски. В Эстонии с такой проблемой встречаются 58% респондентов, причем с трудностями чаще сталкиваются малые и средние предприятия (63%), а не крупные компании (49%).

В среднем за последний год платежный разрыв — количество дней между согласованным сроком платежа и фактическим получением денег — в Европе уменьшился. За последние 12 месяцев средний платежный разрыв у государственных и частных клиентов в Европе сократился с 15 до 10 дней и с 14 до 11 дней, соответственно, тогда как для потребителей он немного увеличился (с 7 до 9 дней). Хотя платежный разрыв также сократился в Эстонии, темпы уменьшения были ниже, чем в Европе. Два из трех сегментов превышают средний европейский показатель. А именно, разница между платежами от государства и сектора B2B составляет 11 и 14 дней соответственно. Для потребителей этот показатель сократился на один день до 9 дней, что соответствует среднему европейскому уровню.

Разрыв в оплате сократился, но надолго ли?


В некоторых странах государственные субсидии в сочетании с более жесткими условиями оплаты повысили ликвидность и сократили платежный разрыв. Эти факторы, вероятно, также несколько скрыли реальные изменения в платежном поведении и неуверенность некоторых предприятий. Действительно, если компании повсеместно ужесточат свои платежные требования, а экономическая деятельность возобновится, здоровые в целом предприятия могут быстро столкнуться с проблемами ликвидности.

По словам исполнительного директора Intrum Baltic Илвы Валейки, многие компании достигли успеха благодаря дигитализации бизнес-моделей и более строгой практике управления кредитами. ”Сегодня большинство европейских компаний смотрят в будущее с энтузиазмом, планируя новые амбициозные стратегические инициативы, и сохраняя при этом свои денежные потоки и ликвидность. Однако реальное влияние пандемии на платежное поведение еще не проявилось окончательно, и многие компании никогда не были так обеспокоены платежеспособностью своих должников, как сегодня”, — сказала Валейка.

В Эстонии большая часть предприятий (53%) также были вынуждены согласиться с более длительными сроками оплаты. Это меньше, чем годом ранее (63%), но все же выше среднего показателя по Европе (49%). Большинство эстонских компаний (56%) считают основной причиной увеличения сроков оплаты для поставщиков растущую макроэкономическую неопределенность.

В Европейском отчете о платежеспособности описывается влияние просроченных платежей на перспективы, рост и развитие бизнеса. Компания Intrum собрала данные от 11 187 малых, средних и крупных предприятий из 29 европейских стран, охватывающих 11 секторов экономики. Опросы проходили с 25 января по 16 апреля 2021 года.

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