Исследование: что касается восстановления после пандемии, эстонские предприниматели отличаются оптимизмом(3)
Влияние Covid-19 на перспективы бизнеса и стремление к росту
За последние 12 месяцев Covid-19 поставил на колени многие европейские компании. Сегодня на карте судьба миллионов малых и средних предприятий. В среднем 49% европейских компаний признают, что они прямо ощутили влияние Covid-19 на доходы и денежные потоки. В Эстонии то же самое говорят 48% предпринимателей.
Руководители по всей Европе считают, что неопределенность установилась на годы вперед. В Европе около половины компаний, чья прибыль упала, утверждают, что бизнес не восстановится до 2022 или 2023 года. Жители Эстонии — наибольшие оптимисты среди предпринимателей из стран Балтии — здесь так считают лишь 45% ответивших. Соответствующий показатель составляет 49% в Латвии и 46% в Литве. В ответ на кризис Covid-19 многие эстонские компании (36%) инвестировали в развитие цифровых услуг, особенно малые и средние предприятия (47%). Каждая третья (33%) крупная компания приостановила стратегические инвестиции, но лишь относительно небольшое число эстонских предприятий (14%) уволили сотрудников. Прибыль половины эстонских компаний по-прежнему остается невысокой.
С другой стороны, несмотря на вызванную пандемией неопределенность, европейские компании смотрят в будущее с большим энтузиазмом, чем несколько лет назад. В Эстонии более половины предприятий (52%) с оптимизмом относятся к прогнозам, что на целых 7% выше, чем в среднем по Европе. В ближайшие месяцы приоритетом для предприятий является улучшение управления задолженностями. В этом направлении работают 89% эстонских предприятий, и 83% в среднем по Европе.
Как Covid-19 повлиял на платежную дисциплину
Большинство предприятий решили использовать для обеспечения ликвидности упреждающий подход — 59% европейских компаний говорят, что Covid-19 мотивировал их эффективнее минимизировать риски. В Эстонии с такой проблемой встречаются 58% респондентов, причем с трудностями чаще сталкиваются малые и средние предприятия (63%), а не крупные компании (49%).
В среднем за последний год платежный разрыв — количество дней между согласованным сроком платежа и фактическим получением денег — в Европе уменьшился. За последние 12 месяцев средний платежный разрыв у государственных и частных клиентов в Европе сократился с 15 до 10 дней и с 14 до 11 дней, соответственно, тогда как для потребителей он немного увеличился (с 7 до 9 дней). Хотя платежный разрыв также сократился в Эстонии, темпы уменьшения были ниже, чем в Европе. Два из трех сегментов превышают средний европейский показатель. А именно, разница между платежами от государства и сектора B2B составляет 11 и 14 дней соответственно. Для потребителей этот показатель сократился на один день до 9 дней, что соответствует среднему европейскому уровню.
Разрыв в оплате сократился, но надолго ли?
В некоторых странах государственные субсидии в сочетании с более жесткими условиями оплаты повысили ликвидность и сократили платежный разрыв. Эти факторы, вероятно, также несколько скрыли реальные изменения в платежном поведении и неуверенность некоторых предприятий. Действительно, если компании повсеместно ужесточат свои платежные требования, а экономическая деятельность возобновится, здоровые в целом предприятия могут быстро столкнуться с проблемами ликвидности.
По словам исполнительного директора Intrum Baltic Илвы Валейки, многие компании достигли успеха благодаря дигитализации бизнес-моделей и более строгой практике управления кредитами. ”Сегодня большинство европейских компаний смотрят в будущее с энтузиазмом, планируя новые амбициозные стратегические инициативы, и сохраняя при этом свои денежные потоки и ликвидность. Однако реальное влияние пандемии на платежное поведение еще не проявилось окончательно, и многие компании никогда не были так обеспокоены платежеспособностью своих должников, как сегодня”, — сказала Валейка.
В Эстонии большая часть предприятий (53%) также были вынуждены согласиться с более длительными сроками оплаты. Это меньше, чем годом ранее (63%), но все же выше среднего показателя по Европе (49%). Большинство эстонских компаний (56%) считают основной причиной увеличения сроков оплаты для поставщиков растущую макроэкономическую неопределенность.
В Европейском отчете о платежеспособности описывается влияние просроченных платежей на перспективы, рост и развитие бизнеса. Компания Intrum собрала данные от 11 187 малых, средних и крупных предприятий из 29 европейских стран, охватывающих 11 секторов экономики. Опросы проходили с 25 января по 16 апреля 2021 года.