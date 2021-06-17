Исследование: что касается восстановления после пандемии, эстонские предприниматели отличаются оптимизмом

Влияние Covid-19 на перспективы бизнеса и стремление к росту



За последние 12 месяцев Covid-19 поставил на колени многие европейские компании. Сегодня на карте ​​судьба миллионов малых и средних предприятий. В среднем 49% европейских компаний признают, что они прямо ощутили влияние Covid-19 на доходы и денежные потоки. В Эстонии то же самое говорят 48% предпринимателей.

Руководители по всей Европе считают, что неопределенность установилась на годы вперед. В Европе около половины компаний, чья прибыль упала, утверждают, что бизнес не восстановится до 2022 или 2023 года. Жители Эстонии — наибольшие оптимисты среди предпринимателей из стран Балтии — здесь так считают лишь 45% ответивших. Соответствующий показатель составляет 49% в Латвии и 46% в Литве. В ответ на кризис Covid-19 многие эстонские компании (36%) инвестировали в развитие цифровых услуг, особенно малые и средние предприятия (47%). Каждая третья (33%) крупная компания приостановила стратегические инвестиции, но лишь относительно небольшое число эстонских предприятий (14%) уволили сотрудников. Прибыль половины эстонских компаний по-прежнему остается невысокой.

С другой стороны, несмотря на вызванную пандемией неопределенность, европейские компании смотрят в будущее с большим энтузиазмом, чем несколько лет назад. В Эстонии более половины предприятий (52%) с оптимизмом относятся к прогнозам, что на целых 7% выше, чем в среднем по Европе. В ближайшие месяцы приоритетом для предприятий является улучшение управления задолженностями. В этом направлении работают 89% эстонских предприятий, и 83% в среднем по Европе.

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Большинство предприятий решили использовать для обеспечения ликвидности упреждающий подход — 59% европейских компаний говорят, что Covid-19 мотивировал их эффективнее минимизировать риски. В Эстонии с такой проблемой встречаются 58% респондентов, причем с трудностями чаще сталкиваются малые и средние предприятия (63%), а не крупные компании (49%).