Хорошая новость для любителей поездок на поезде: компания Elron улучшила качество WiFi

”Мы хотим, чтобы для пассажиров поездка на поезде была ценным временем, которое можно использовать, например, для работы, или же просто провести в Интернете. Анализируя статистику использования Интернета в поездах, мы видим постоянный рост объема его использования. Например, в прошлом месяце WiFi в среднем использовали 8800 пассажиров в день. Так как большое одновременное количество пользователей значительно снижает скорость интернет-соединения, мы решили установить в поездах, обслуживающих более длинные линии, дополнительные рутеры, позволяющие увеличить пропускную способность сети. Кроме этого мы отделили соединение WiFi для I класса от соединения WiFi для обычного класса, благодаря чему теперь в наших поездах в местах I класса качество Интернета стало еще более высоким, а нагрузка на соединение обычного класса снизилась”, — объяснила руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг.

За годы деятельности компания Elron постоянно развивала интернет-соединение в своих поездах.

Все поезда оборудованы устройствами для передачи данных и дополнительными антеннами всех операторов мобильной связи Эстонии, а также дополнительными вспомогательными станциями в каждом вагоне, что позволяет еще больше улучшить передачу данных.

”Качество Интернета в поезде зависит от дальности расположения и загруженности мачты сотовой связи, и так как поезд проезжает также и через области, относительно которых такие мачты расположены достаточно далеко, в поезде параллельно используются системы передачи данных всех операторов, и весь интернет-поток распределяется между ними динамически, т.е. если сеть какого-либо оператора ловится плохо, то пропорционально увеличивается использование сетей операторов с более сильным сигналом”, — добавила Адамберг.

Большинство поездов линий дальнего следования уже оборудованы дополнительными рутерами, оборудовать дополнительными устройствами все поезда планируется до конца этого месяца.