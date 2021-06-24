Авто
24.06.2021, 19:06

Эксперт рассказал, с какими техническими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы подержанных машин

 
Uute autode kõrval on suurenenud huvi vähekasutatud autode vastu, mille puhul saab sõidukindlusele loota.
Uute autode kõrval on suurenenud huvi vähekasutatud autode vastu, mille puhul saab sõidukindlusele loota.
Foto: Tiit Blaat
Многие автовладельцы, когда им не удается найти подходящее транспортное средство на эстонском вторичном рынке, обращают свои взоры за рубеж. В основном речь идет о Германии: пригнанные оттуда машины составляют почти половину от всех импортируемых автомобилей. Хотя уверенность в качестве заграничных подержанных машин, как правило, подкрепляется реальным положением дел, по-прежнему стоит помнить, что состояние зависит в первую очередь от конкретного транспортного средства.

Рынок подержанных машин в Эстонии удивительно динамичен, и количество автомобилей, импортируемых из Германии и других стран, увеличивается из года в год. Особенно ценятся автомобили в возрасте от трех лет, которые уже пережили наибольшее падение своей рыночной стоимости, но, как правило, находятся еще в очень хорошем состоянии.

”Хотя транспортные средства на так называемом вторичном рынке являются очень разумным выбором по соотношению цены и качества, все же следует учитывать, что даже тщательный технический контроль не может сразу гарантировать беспроблемной езды. Свежая страховая статистика показывает, что больше всего страховых случаев, связанных с техническими неисправностями, возникает именно с марками немецкого автопрома, такими как Audi, BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz. Однако не является исключением и продукция из Азии — Toyota, Nissan и Honda”, — заявляет руководитель по продукту страхования транспорта Seesam Таави Оттосон.

По словам менеджера по перепродажам United Motors Райна Ласси, опыт показывает, что даже двухлетний автомобиль может иметь признаки износа и преподнести собственнику целый ворох неожиданностей.

”В разрезе моделей и пользователей ситуация, конечно, различная, но в общем примерно три года или 150 000 км являются той отметкой, после которой проявляются первые технические проблемы. При этом одними из наиболее распространенных являются ошибки в электронных вспомогательных системах автомобилей, ошибки систем AdBlue, течь масла, а в случае некоторых моделей также неисправности ходовой части”, — говорит Ласси и добавляет, что у автомобилей в возрасте около 5–6 лет встречаются также неисправности двигателя и рулевой системы.

Это подтверждает и свежая статистика страхового общества Seesam, согласно которой наиболее распространенными среди различных страховых случаев, связанных с техническими неисправностями, являются именно проблемы двигателей.

Поломки, при которых требуется замена всего агрегата, например двигателя или коробки передач, могут привести к довольно существенным расходам. По опыту эксперта Seesam по страхованию транспорта Оттосона, одна из самых крупных за последнее время сумм ущерба, связанного с неожиданной поломкой двигателя у Audi Q7, достигла почти 14 000 евро. ”Неисправность двигателя, начавшаяся с поломки масляного насоса, была настолько серьезной, что двигатель не удалось отремонтировать и его пришлось заменить новым. Хотя это один из самых экстремальных примеров, при неисправностях двигателя нужно учитывать, что счета за ремонт часто достигают нескольких тысяч евро”, — объясняет Оттосон.

По словам представителя United Motors, это обусловлено, прежде всего, тем фактом, что для обслуживания и ремонта современного автомобиля требуются очень дорогое оборудование и высокая квалификация.

”Автомобиль больше не состоит из одних только механических деталей, он весь напичкан электроникой и имеет очень сложное программное обеспечение. Для поддержания работы всей системы требуются обученные сотрудники, обладающие современными знаниями и навыками и готовые постоянно развиваться по мере совершенствования техники. Трудоустройство диагностов высокого класса и приобретение инновационного оборудования не могут быть дешевыми”, — говорит Ласси.

Чтобы защитить себя от скрытых дефектов подержанных автомобилей и больших расходов на ремонт, разумно в дополнение к обязательному дорожному страхованию застраховать свой автомобиль также на случай технических неисправностей. Это касается в первую очередь подержанных автомобилей, у которых закончилась гарантия производителя. Второй совет экспертов — пользоваться при покупке автомобиля услугами проверенной фирмы-партнера, которая дает на автомобили хотя бы полугодовую гарантию.

”Тем не менее, ежегодно львиная доля подержанных автомобилей приобретается у частных лиц, и в таких случаях при подборе надежного автомобиля ключевую роль играют тщательная подготовка и подстраховка от неожиданностей. При заключении договора страхования следует непременно обратить внимание на условия страхования, поскольку некоторые технические неисправности не относятся к страховым случаям”, — говорит Оттосон.

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