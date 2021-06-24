Эксперт рассказал, с какими техническими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы подержанных машин

Рынок подержанных машин в Эстонии удивительно динамичен, и количество автомобилей, импортируемых из Германии и других стран, увеличивается из года в год. Особенно ценятся автомобили в возрасте от трех лет, которые уже пережили наибольшее падение своей рыночной стоимости, но, как правило, находятся еще в очень хорошем состоянии.

”Хотя транспортные средства на так называемом вторичном рынке являются очень разумным выбором по соотношению цены и качества, все же следует учитывать, что даже тщательный технический контроль не может сразу гарантировать беспроблемной езды. Свежая страховая статистика показывает, что больше всего страховых случаев, связанных с техническими неисправностями, возникает именно с марками немецкого автопрома, такими как Audi, BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz. Однако не является исключением и продукция из Азии — Toyota, Nissan и Honda”, — заявляет руководитель по продукту страхования транспорта Seesam Таави Оттосон.

По словам менеджера по перепродажам United Motors Райна Ласси, опыт показывает, что даже двухлетний автомобиль может иметь признаки износа и преподнести собственнику целый ворох неожиданностей.

”В разрезе моделей и пользователей ситуация, конечно, различная, но в общем примерно три года или 150 000 км являются той отметкой, после которой проявляются первые технические проблемы. При этом одними из наиболее распространенных являются ошибки в электронных вспомогательных системах автомобилей, ошибки систем AdBlue, течь масла, а в случае некоторых моделей также неисправности ходовой части”, — говорит Ласси и добавляет, что у автомобилей в возрасте около 5–6 лет встречаются также неисправности двигателя и рулевой системы.

Это подтверждает и свежая статистика страхового общества Seesam, согласно которой наиболее распространенными среди различных страховых случаев, связанных с техническими неисправностями, являются именно проблемы двигателей.