Эксперт рассказал, с какими техническими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы подержанных машин
Рынок подержанных машин в Эстонии удивительно динамичен, и количество автомобилей, импортируемых из Германии и других стран, увеличивается из года в год. Особенно ценятся автомобили в возрасте от трех лет, которые уже пережили наибольшее падение своей рыночной стоимости, но, как правило, находятся еще в очень хорошем состоянии.
”Хотя транспортные средства на так называемом вторичном рынке являются очень разумным выбором по соотношению цены и качества, все же следует учитывать, что даже тщательный технический контроль не может сразу гарантировать беспроблемной езды. Свежая страховая статистика показывает, что больше всего страховых случаев, связанных с техническими неисправностями, возникает именно с марками немецкого автопрома, такими как Audi, BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz. Однако не является исключением и продукция из Азии — Toyota, Nissan и Honda”, — заявляет руководитель по продукту страхования транспорта Seesam Таави Оттосон.
По словам менеджера по перепродажам United Motors Райна Ласси, опыт показывает, что даже двухлетний автомобиль может иметь признаки износа и преподнести собственнику целый ворох неожиданностей.
”В разрезе моделей и пользователей ситуация, конечно, различная, но в общем примерно три года или 150 000 км являются той отметкой, после которой проявляются первые технические проблемы. При этом одними из наиболее распространенных являются ошибки в электронных вспомогательных системах автомобилей, ошибки систем AdBlue, течь масла, а в случае некоторых моделей также неисправности ходовой части”, — говорит Ласси и добавляет, что у автомобилей в возрасте около 5–6 лет встречаются также неисправности двигателя и рулевой системы.
Это подтверждает и свежая статистика страхового общества Seesam, согласно которой наиболее распространенными среди различных страховых случаев, связанных с техническими неисправностями, являются именно проблемы двигателей.
Поломки, при которых требуется замена всего агрегата, например двигателя или коробки передач, могут привести к довольно существенным расходам. По опыту эксперта Seesam по страхованию транспорта Оттосона, одна из самых крупных за последнее время сумм ущерба, связанного с неожиданной поломкой двигателя у Audi Q7, достигла почти 14 000 евро. ”Неисправность двигателя, начавшаяся с поломки масляного насоса, была настолько серьезной, что двигатель не удалось отремонтировать и его пришлось заменить новым. Хотя это один из самых экстремальных примеров, при неисправностях двигателя нужно учитывать, что счета за ремонт часто достигают нескольких тысяч евро”, — объясняет Оттосон.
По словам представителя United Motors, это обусловлено, прежде всего, тем фактом, что для обслуживания и ремонта современного автомобиля требуются очень дорогое оборудование и высокая квалификация.
”Автомобиль больше не состоит из одних только механических деталей, он весь напичкан электроникой и имеет очень сложное программное обеспечение. Для поддержания работы всей системы требуются обученные сотрудники, обладающие современными знаниями и навыками и готовые постоянно развиваться по мере совершенствования техники. Трудоустройство диагностов высокого класса и приобретение инновационного оборудования не могут быть дешевыми”, — говорит Ласси.
Чтобы защитить себя от скрытых дефектов подержанных автомобилей и больших расходов на ремонт, разумно в дополнение к обязательному дорожному страхованию застраховать свой автомобиль также на случай технических неисправностей. Это касается в первую очередь подержанных автомобилей, у которых закончилась гарантия производителя. Второй совет экспертов — пользоваться при покупке автомобиля услугами проверенной фирмы-партнера, которая дает на автомобили хотя бы полугодовую гарантию.
”Тем не менее, ежегодно львиная доля подержанных автомобилей приобретается у частных лиц, и в таких случаях при подборе надежного автомобиля ключевую роль играют тщательная подготовка и подстраховка от неожиданностей. При заключении договора страхования следует непременно обратить внимание на условия страхования, поскольку некоторые технические неисправности не относятся к страховым случаям”, — говорит Оттосон.