Налог на пробки, плата за использование дорог. Что может ждать эстонских автомобилистов в ближайшее время

”Основной фокус плана — это уменьшению воздействия транспортных средств и систем на окружающую среду, то есть развитие политики экологичного транспорта, которая поможет достичь климатических целей на 2030 и 2050 годы. Исходим из принципа ”пользователь платит”, — отмечается в плане.

В документе принцип ”пользователь платит” объясняется следующим образом: ”Это означает, что финансовые ресурсы, необходимые для покрытия износа инфраструктуры, поступают в том числе от пользователя инфраструктуры, за исключением пешеходов, велосипедистов и пользователей немоторизированных средств передвижения. Но также и то, что негативное воздействие транспорта на окружающую имеет свою цену, то есть более опасные с экологической точки зрения варианты будут стоить дороже, с целью побудить людей выбирать более экологичную альтернативу, в противном случае им придется покрыть расходы, связанные с негативным воздействием их выбора на общество”.