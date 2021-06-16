ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ | Встреча Путина и Байдена стартовала. Все подробности

”13.35. Президент проводит двустороннюю встречу с Его Превосходительством Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, в рамках российско-американского саммита”, — отмечается в документе. Перед ней запланирована протокольная съемка. В графике подчеркивается, что переговоры в расширенном составе начнутся в 14.55 по местному времени (15.55 мск) уже без подхода прессы. При этом отмечается, что американский лидер в 16.40 по местному времени (17.40 мск) ”продолжает расширенную двустороннюю встречу” с российским президентом. Согласно документу, Байден проведет пресс-конференцию после встречи с Путиным, но время ее начала Белый дом не указывает. При этом, как ожидается, сначала свою пресс-конференцию проведет российский президент, сообщает EurAsia Daily.