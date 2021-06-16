"Настоящий шкаф". Что говорят финны про Дзюбу и сборную России

Что думают тренеры команд?





”Это стало самым большим достижением в моей тренерской карьере. Мы вошли в историю, одержав ценную победу. С этой точки зрения очень хорошо начинать против России”, — говорит накануне игры главный тренер Huuhkajat Маркку Канерва.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не скрыл своего удивления от итогов субботнего матча, но заметил, что игра финнов показала их настрой. По словам тренера у российской команды есть несколько вариаций против Финляндии. ”К каждому матчу турнира готовимся отдельно. Мы изучаем и развиваем нашу стратегию”, — подчёркивает Черчесов. Если игра не увенчается успехом, шансы России продолжить соревнования крайне малы. Учитывая состояние некоторых игроков, напряжение действительно сильное. ”Боюсь, что Жиркова мы потеряли на весь турнир. Кудряшов впервые немного потренировался с командой. Постепенно готовим его, Кузяева тоже. Дивеев пропустил 1 день тренировок. Джикия сегодня тоже в лёгкой форме работал, как и Головин. Из-за болячек меняется подготовка, подход к игроку”, — говорит Черчесов.

Как финны собираются ”остановить” Дзюбу?





Слабая игра России в своём матче против Бельгии даёт надежду финским болельщикам на успешный результат в среду. Тем не менее, Маркку Канерва смотрит на матч под другим углом, говоря, что перед ними серьёзно настроенные люди, для которых варианта проиграть не существует. Тренер предсказывает, что первые 10-15 минут будут самыми критичными.

Команда Черчесова хорошо подготовлена, а почти двухметровый Артём Дзюба — серьёзная угроза для финнов. ”Он настоящий шкаф. Нужно быть осторожным”, — говорит полузащитник Йони Кауко. Игрок верит, что Финляндия сможет продержаться против Дзюбы все 90 минут и добавляет, что их команда основательно подготовилась к предстоящей встрече.

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