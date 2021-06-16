За сутки в Эстонии выявлено 59 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 24 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 17 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 19, в Пярнумаа — пять, в Ляэнемаа — четыре, на Сааремаа — два и в Йыгевамаа, Ярвамаа, Пылвамаа, Тартумаа и Ляэне-Вирумаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 64,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,7%.

По состоянию на утро 16 июня в больницах находится 59 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается три пациента, из которых на управляемом дыхании два человека. Новых историй болезни COVID-19 открыли всего шесть (одну из них зарегистрировали задним числом).

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 65 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 38 человек (64,4%).

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умерло 1 266 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 10 588 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 530 531 человеку, курс вакцинации завершен у 357 374 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 49%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.