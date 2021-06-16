Народных гуляний и костра Ивановой ночи в Ласнамяэ в этом году не будет

”Хотя общереспубликанские ограничения были ослаблены, самоуправления Харьюского уезда последовали рекомендации Департамента здоровья, решив отменить мероприятия по поводу Иванова дня. Чтобы показатели заболеваемости COVID-19 не начали стремительно увеличиваться, и мы смогли бы взять от лета все самое лучшее, в этом году нам пришлось отказаться от проведения любимого ласнамяэсцами традиционного костра Ивановой ночи. Но это не мешает горожанам самостоятельно отметить Иванов день в кругу знакомых и близких. Хочу напомнить, что при разведении костра следует следовать всем необходимым правилам безопасности, а по завершении веселья — убрать за собой мусор”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В начале следующей недели на пустыре Паэвялья, известном также как ”локаторы”, и в зоне отдыха близ моста Иру на берегу речки Пирита установят мусорные контейнеры. Жители, которые планируют отмечать Иванов день здесь самостоятельно, смогут без лишних хлопот убрать мусор в расположенные поблизости контейнеры.

При разведении гриля в общественном месте следует руководствоваться действующими правилами безопасности и вести себя в соответствии с рекомендациями спасательного департамента.

”Безусловно, очень жаль, что в этом году больших народных гуляний в конце июня не будет. В то же время сейчас мы работаем над подготовкой насыщенной программы ко дням Ласнамяэ”, — заключил старейшина района Владимир Свет.