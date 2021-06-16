В Харьюмаа в столкновении трех авто пострадали два ребенка и взрослый

Авария произошла в 11:10 на 18 км шоссе Козе-Ягала в волости Ания в Харьюмаа, где легковой автомобиль Volkswagen Polo Classic под управлением 66-летней женщины при совершении левого поворота врезался сзади в автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 46-летний мужчина.