16.06.2021, 07:17
В Харьюмаа в столкновении трех авто пострадали два ребенка и взрослый
Foto: Tiit Blaat
Вчера в Харьюмаа в результате столкновения трех автомобилей пострадали два ребенка и один взрослый.
Авария произошла в 11:10 на 18 км шоссе Козе-Ягала в волости Ания в Харьюмаа, где легковой автомобиль Volkswagen Polo Classic под управлением 66-летней женщины при совершении левого поворота врезался сзади в автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 46-летний мужчина.
В результате столкновения в Volkswagen врезался ехавший на встречу легковой автомобиль Nissan Qashqai, которым управлял 48-летний мужчина.
Водитель Nissan Qashqai был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, пассажиры — 6-летняя и 8-летняя девочки — в Талиннскую больницу.