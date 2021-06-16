ЧЕ по футболу
16.06.2021, 04:45

СЕГОДНЯ: Италия может оформить пропуск в плей-офф

 
Lorenzo Insigne vs Granit Xhaka.
Lorenzo Insigne vs Granit Xhaka.
Foto: ALBERTO LINGRIA, DARKO VOJINOVIC, AFP/Scanpix
На чемпионате Европы по футболу матчи второго тура проведут команды, выступающие в А-группе.

Сборная Турции сыграет в Баку с Уэльсом (начало в 19:00), а итальянцы будут принимать в Риме Швейцарию (22:00).

Лидирует в групповом турнире Италия - 3 очка. За ней расположились Швейцария (1), Уэльс (1) и Турция (0).

В случае победы сборной Италии над Швейцарией подопечные Роберто Манчини гарантируют себе место в плей-офф чемпионата Европы.

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