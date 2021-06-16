16.06.2021, 04:45
СЕГОДНЯ: Италия может оформить пропуск в плей-офф
Foto: ALBERTO LINGRIA, DARKO VOJINOVIC, AFP/Scanpix
На чемпионате Европы по футболу матчи второго тура проведут команды, выступающие в А-группе.
Сборная Турции сыграет в Баку с Уэльсом (начало в 19:00), а итальянцы будут принимать в Риме Швейцарию (22:00).
Лидирует в групповом турнире Италия - 3 очка. За ней расположились Швейцария (1), Уэльс (1) и Турция (0).
В случае победы сборной Италии над Швейцарией подопечные Роберто Манчини гарантируют себе место в плей-офф чемпионата Европы.