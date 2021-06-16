СЕГОДНЯ: Италия может оформить пропуск в плей-офф

Сборная Турции сыграет в Баку с Уэльсом (начало в 19:00), а итальянцы будут принимать в Риме Швейцарию (22:00).

Лидирует в групповом турнире Италия - 3 очка. За ней расположились Швейцария (1), Уэльс (1) и Турция (0).

В случае победы сборной Италии над Швейцарией подопечные Роберто Манчини гарантируют себе место в плей-офф чемпионата Европы.