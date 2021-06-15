EKRE намерена обжаловать Закон о единой базе данных в суде

Оппозиционная Эстонская консервативная народная партия (EKRE), которая жесточенно противостояла принятию законопроекта, надеется, что президент не провозгласит закон. В противном случае консерваторы готовы обжаловать его в суде.

"База данных ABIS — это открытый список, туда могут собираться разные данные разными ведомствами. Пользователи системы не фиксируются, их количество может увеличиться, применяется перекрестное пользование. На данный момент в Эстонии девять разрозненных баз данных, но это может измениться. Нас беспокоит, что у иностранных государств имеется возможность использовать эти данные. Там прописан механизм, согласно которому базой смогут пользоваться большие компании", — отметил вице-спикер Рийгикогу, председатель EKRE Мартин Хельме.