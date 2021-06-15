AstraZeneca объявила о неудаче лекарства от COVID-19: риск симптомов снизился лишь на треть(14)
По словам AstraZeneca, лекарство, состоящее из двух антител, не выполнило своей основной цели в лечении симптомов коронавируса у пациентов. Тестирование дошло до третьего этапа - медицинских испытаний для оценки безопасности и эффективности препарата.
AstraZeneca сообщила, что был протестирован 1121 невакцинированный человек.
В заявлении говорится, что лечение препаратом AZD7442 снизило риск развития симптомов всего на 33%, что не является "статистически значимым".
Тем не менее, фармацевтическая компания продолжит тестирования, чтобы понять, может ли препарат предотвратить вирус или лечить серьезные симптомы.
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