У здания парламента Литвы начался трехдневный митинг "Марша в защиту семей"

Цель митинга — напоминание о требованиях, высказанных в парке Вингис 15 мая — не принимать закон о партнерстве, не обсуждать ратификацию Стамбульской конвенции.

Кроме того, у премьер-министра Ингриды Шимоните требовали уволить министра юстиции Эвелину Добровольскую, министра здравоохранения Арунаса Дулькиса и министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

По предварительным данным, на автомобильной стоянке около парламента собралось около 500 человек. Они стоят группами по 15 человек, поскольку муниципалитет не дал разрешения на проведение митинга. На проведение акции с участием до 15 человек разрешение не требуется. Участники акции принесли с собой национальную атрибутику, стоят с флагами и белыми воздушными. Звучит народная музыка, музыканты поют: "Трусы, трусы, депутаты, трусы".

Один из организаторов акции Линас Прейкшайтис сообщил, что акция продлится три дня.

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что не видит повода для отказа от программных обязательств и корректировки повестки дня парламента.

Она сказала, что доверяет правоохранителям, которые должны решить, не нарушают ли собравшиеся действующие законы. "Все гражданские инициативы по тому или иному вопросу приветствуются, если их выражение не переходит границы", — заметила Чмилите-Нильсен.