Посадка в Минске: пилоту не дали возможности выбора, утверждает глава Ryanair

Об этом сообщил глава компании Майкл O'Лири, по словам которого пилот хотел связаться с руководством Ryanair, однако белорусские службы отказали ему под фальшивым предлогом, что в компании, якобы, не отвечают на телефон.

O'Лири назвал инцидент преднамеренным нарушением международных правил гражданской авиации.

Власти Беларуси отрицают, что вынудили самолет совершить посадку на своей территории.

Белорусский журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега были арестованы после того, как самолет приземлился в Минске и всех пассажиров заставили покинуть борт. С тех пор они находятся под арестом.

Рейс Ryanair FR4978 в воскресенье 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс, однако за 10 километров до литовской границы он вынужден был совершить резкий разворот.

Инцидент резко осудили страны Евросоюза, Великобритания и другие западные державы. Авиакомпаниям этих стран было рекомендовано не входить в воздушное пространство Беларуси, а белорусскому авиаперевозчику Belavia было отказано в праве пользоваться аэропортами этих стран.

Во вторник, в детальном отчете британскому парламентскому комитету O'Лири рассказал о серии событий, которые привели к экстренной посадке самолета в Минске.

Он сказал, что авиадиспетчеры в Минске сообщили пилоту Ryanair, будто получили "достоверную угрозу, что если самолет зайдет в воздушное пространство Литвы и попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, на его борту взорвется бомба".

И хотя пилот многократно требовал связать его с центром управления Ryanair, Минск в ответ говорил, что "отделение компании в Польше не отвечает на звонки".

O'Лири пояснил также, что в случае необходимости все рейсы компании в этом регионе должны перенаправляться в Польшу или страны Балтии, однако пилоту не дали выбора, и он вынужден был совершить посадку в Минске.

Когда пилот спросил диспетчеров о степени угрозы, ему было сказано, что это красный уровень, после чего у него уже не оставалось никаких альтернатив.