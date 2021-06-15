Глава Ryanair: после посадки самолета в Минске от пилотов потребовали на камеру сказать, что они добровольно сменили курс(15)
Об этом сообщил глава компании Майкл O'Лири, по словам которого пилот хотел связаться с руководством Ryanair, однако белорусские службы отказали ему под фальшивым предлогом, что в компании, якобы, не отвечают на телефон.
O'Лири назвал инцидент преднамеренным нарушением международных правил гражданской авиации.
Власти Беларуси отрицают, что вынудили самолет совершить посадку на своей территории.
Белорусский журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега были арестованы после того, как самолет приземлился в Минске и всех пассажиров заставили покинуть борт. С тех пор они находятся под арестом.
Рейс Ryanair FR4978 в воскресенье 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс, однако за 10 километров до литовской границы он вынужден был совершить резкий разворот.
Инцидент резко осудили страны Евросоюза, Великобритания и другие западные державы. Авиакомпаниям этих стран было рекомендовано не входить в воздушное пространство Беларуси, а белорусскому авиаперевозчику Belavia было отказано в праве пользоваться аэропортами этих стран.
Во вторник, в детальном отчете британскому парламентскому комитету O'Лири рассказал о серии событий, которые привели к экстренной посадке самолета в Минске.
Он сказал, что авиадиспетчеры в Минске сообщили пилоту Ryanair, будто получили "достоверную угрозу, что если самолет зайдет в воздушное пространство Литвы и попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, на его борту взорвется бомба".
И хотя пилот многократно требовал связать его с центром управления Ryanair, Минск в ответ говорил, что "отделение компании в Польше не отвечает на звонки".
O'Лири пояснил также, что в случае необходимости все рейсы компании в этом регионе должны перенаправляться в Польшу или страны Балтии, однако пилоту не дали выбора, и он вынужден был совершить посадку в Минске.
Когда пилот спросил диспетчеров о степени угрозы, ему было сказано, что это красный уровень, после чего у него уже не оставалось никаких альтернатив.
Самолет был "принужден к посадке под фальшивым предлогом, при этом была задействована диспетчерская служба минского аэропорта, и совершенно очевидно, что двое пассажиров были сняты с рейса против их воли и задержаны", - подчеркнул глава Ryanair.
После приземления самолета, отметил также O'Лири, от экипажа пытались добиться, чтобы они на видео рассказали, что добровольно посадили самолет в Минске, однако они отказались это сделать.
Заявление главы Ryanair было сделано через день после того, как глава ВВС Беларуси Игорь Голуб утверждал на пресс-конференции в Минске, что "не было никакого перехвата, никакого силового увода самолета от границы и никакой принудительной посадки самолета Ryanair".