СЕГОДНЯ: Россия сыграет в Петербурге с Финляндией. Кто победит?

После крупного поражения в первом туре от Бельгии (0:3) россиянам необходим побеждать Финляндию. В стартовом составе российской команды грядут изменения.

Линия Маннергейма на "Газпром-Арене"

Дебютант чемпионата Европы Финляндия при соотношении ударов 1-23 неожиданно победила на старте турнира Данию (1:0). Теперь финны надеются взять очко в поединке с Россией. Как показывает практика Евро-2016, проходной балл для выхода в плей-офф составляет 3-4 очка.

У матчей соседей свой особый подтекст. А если учесть, что встречаются две команды некогда одного государства, то соперничество будет сверхпринципиальным.

Станиславу Черчесову придется основательно поломать голову, как взломать линию обороны финской команды. Накануне матча ее даже сравнивают с линией Маннергейма, которую войска РККА с большими потерями брали зимой 1940 года в советской-финской войне.

Финны наверняка поставят два редута обороны у своей штрафной, надеясь на контратаки с участием Теэму Пукки и автора победного гола в поединке с датчанами Йоэля Похьянпало.

В рейтинге составов Финляндия на последнем месте

По суммарной стоимости состава Финляндия занимает последнее место среди 24 участников турнира - Transfermarkt оценивает его в 44 млн евро. Россияне по этому показателю на 18-м месте - 191 млн евро.

У Финляндии один из самых возрастных составов на Евро-2020. Средний возраст финских футболистов - 28 лет. Примерно такой же показатель и у сборной России - 27,9.

Последний раз сборные России и Финляндии встречались между собой в отборочном цикле к чемпионату мира 2010 года. Оба поединка с одинаковым счетом 3:0 выиграла тогда российская команда.

Единственную победу Финляндия одержала над Россией в четвертьфинале Олимпиады-1912 года в Стокгольме - 2:1.

На поединке в Санкт-Петербурге финскую команду будут поддерживать примерно 3600 соотечественников.