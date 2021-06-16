Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы

После поражения в стартовом матче чемпионата Европы от бельгийцев (0:3) ситуация обязывала россиян брать три очка в поединке с Финляндией. По сравнению с игрой первого тура в составе сборной России произошли три изменения. Так, считавшийся основным вратарем Антон Шунин уступил место Матвею Сафонову.

Дзюба в качестве ассистента

Подопечные Станислава Черчесова доминировали в первой половине встречи, но контратаки финской команды были очень опасны. Одна из них в дебюте матча завершилась взятием ворот, но россиян выручила система видеоконтроля, зафиксировавшая офсайд у Йоэля Похьянпало.

Финны хорошо изучили игру российской команды и надежно прикрыли Артема Дзюбу. Моментов у него не было, но именно Дзюба выступил в качестве ассистента в концовке первого тайма, когда Миранчук красивым ударом открыл счет.

Во второй половине встречи финская команда побежала отыгрываться. Она больше владела мячом, превзошла россиян по количеству ударов, но сравнять счет не смогла. У россиян было несколько хороших шансов для взятия ворот, использовать их, однако, не удалось. Не придется ли через несколько дней сожалеть об этих упущенных возможностях? Портал RusRelfi вел текстовую онлайн-трансляцию поединка Финляндия - Россия.

Первая победа сборной России с 2012 года

Сборная России одержала первую победу с 2012 года в финальном турнире чемпионата Европы. Подопечные Станислава Черчесова догнали в турнирной таблице Бельгию и Финляндию - все команды набрали по 3 очка, но у бельгийцев игра в запасе с датчанами - она состоится 17 июня в Копенгагене.

Заключительный матч группового турнира сборная России проведет 21 июня в гостях с Данией. Чтобы рассчитывать на место в плей-офф, россиянам надо брать очки в Копенгагене.