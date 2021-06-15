Евро-2020: Россия сыграет в Петербурге с Финляндией. Кто победит?

После крупного поражения в первом туре от Бельгии (0:3) россиянам необходим побеждать Финляндию с крупным счетом. В стартовом составе российской команды грядут изменения.

Дебютант чемпионата Европы Финляндия неожиданно победила на старте турнира Данию (1:0). Теперь финны надеются взять очко в поединке с Россией. Как показывает практика Евро-2016, когда впервые участвовали 24 команды, проходной балл для выхода в следующий раунд 3-4 очка.

У Финляндии один из самых возрастных составов на Евро-2020. Средний возраст - 28 лет. По суммарной стоимости состава Финляндия занимает последнее место среди 24 участников турнира - Transfermarkt оценивает его в 44,6 млн евро. Россияне по этому показателю на 18-м месте - 191 млн евро.

Последний раз сборные России и Финляндии встречались между собой в отборочном цикле к чемпионату мира 2010 года. Оба поединка с одинаковым счетом 3:0 выиграла тогда российская команда.