За неделю поступило 77 сообщений о побочных эффектах после вакцинации

За неделю было получено 41 сообщение о побочных реакциях на вакцину Pfizer/BioNTech Comirnaty, девять сообщений о побочных эффектах после вакцины Moderna, 15 сообщений о побочных эффектах от AstraZeneca Vaxzevria и 12 сообщений о побочных эффектах после вакцины Janssen.

В ряде случаев пациентам потребовалась медицинская помощь и госпитализация.

С 27 декабря по 14 июня в Эстонии было введено 829 816 доз вакцины. За это время Департаменту лекарственных средств поступило 4042 сообщения о побочных эффектах после вакцинации, то есть 0,49%.

О вакцине AstraZeneca Vaxzevria поступило 2468 сообщений, о вакцине Pfizer/BioNTech - 1333, о вакцине Moderna - 159 и о вакцине Janssen - 82 сообщения.

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