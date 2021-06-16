В эстонском телеграм-канале заказывают кражи вещей из магазинов. Полиция: за приобретение краденого товара до года тюрьмы

Так, например, один пользователь телеграм-канала интересуется, кто может ”вынести” из магазина инвертор за 149 евро.

Другой пользователь пишет, что готов купить телефон стоимостью до 100 евро. При этом человек пишет, что согласен купить даже краденный телефон. А кто-то просит украсть из магазина панаму и предлагает за нее 15 евро.

Один из участников телеграм-канала даже обратил внимание администратора на подобные объявления, однако кто-то даже упрекнул его: ”А чего нет-то?”

В Департаменте полиции и погранохраны прокомментировали RusDelfi, что согласно Статье 202 Пенитенциарного кодекса, за приобретение, хранение или сбыт краденного имущества можно получить штраф или тюремное заключение срок до одного года.

Если речь идет о крупном размере кражи, то наказание тоже может быть денежным, а вот тюремный срок — до трех лет.

Согласно эстонскому закону, если стоимость украденного составляет больше 200 евро, то это деяние уже квалифицируется как преступление. Причем, если кражи осуществляются систематически, даже если сумма украденного каждый раз меньше 200 евро, то тоже квалифицируется как преступление.

”Людей, имеющих информацию о лицах, приобретающих товар, добытого путем совершения кражи, просим передать такую информацию в полицию, это можно сделать и анонимно по адресу pohja.vihje@politsei.ee, а также сообщить, например, веб-констеблю или на страницу соответствующего отделения полиции в Facebook, или сообщить на телефон 6123000”, — говорит пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.