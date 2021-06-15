Кая Каллас подтвердила: после 2035 года государство прекратит финансировать школьное обучение на русском языке

Каллас отметила, что школьное образование на эстонском языке обеспечивает интеграцию детей и молодежи в эстонскую культуру и систему ценностей и дает всем равные возможности участвовать в общественной и трудовой жизни, а также продолжить образование на следующей образовательной ступени.

"Ни у кого нет намерений каким-то образом притеснять русскоязычную общину или не считаться с русскоязычной общиной. Сейчас Министерство образования и науки учитывает все проблемы, чтобы составить план действий. То, что проблемы есть, вполне понятно. Никто не хочет ничего делать силой, проблемы следует учитывать, к тому же никто не хочет делать из детей стопроцентных эстонцев. Знание своих корней, своего родного языка — все это останется, — сказала Каллас. — Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления", — приводит слова главы правительства rus.err.