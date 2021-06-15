15.06.2021, 21:01
У таксомоторного предприятия Tulika Takso появился единоличный собственник
Foto: Ilmar Saabas
Во вторник принадлежащее Урмасу Сыырумаа предприятие Forus Grupp приобрело 100% акций Tulika Takso, пишет rus.err.
Компания продолжит предлагать услуги таксоизвоза под брендами Tulika Takso, Maksitakso, Tulika Premium, Airport Taxi и Wheelchair Taxi.
По словам Сыырумаа, спрос на услуги такси по-прежнему велик, и присоединение к Forus Grupp добавит услуге фактор безопасности, которого не хватает в системе каршеринга.
Основатель и менеджер Tulika Takso Мати Саар продолжит управлять компанией в качестве члена правления и после продажи компании.
Цена сделки по соглашению сторон является конфиденциальной информацией. Окончательного вступить в силу сделка может после одобрения Департаментом конкуренции.