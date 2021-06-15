Стала известна программа XXXIX Дней Старого города

В этом году в центре внимания Дней Старого города связанные с Таллинном истории и легенды, которыми богат Старый город!

”Как и в прошлые разы, в этом году Старый город будет в течение четырех дней наполнен музыкой, уличным театром, искусством, шествиями, музейными экскурсиями и многим другим интересным”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

”Программа этого года очень насыщенная и увлекательная. Вдобавок к концертам, выставкам и мастерским, посетителей фестиваля ждет особенная программа на Тоомпеа. В этом году с программой можно познакомиться на домашней страничке, выбрав определенную площадку или тему. Однако конечно же не стоит ограничиваться одной площадкой, так как очарование Старого города заключается в его многогранности и Дни Старого города — это лучший способ убедиться в этом”, — сказала главный организатор фестиваля Анне Вельт.

Выдержки из программы:

* Музыкальная программа на Ратушной площади (Trad. Attack!, Вайко Эплик Eliit, Vennaskond, J.M.K.E, Виллу Тамме и другие)

* Концерты в церкви Катарийны и во дворах (Анна Канеэлина, Мари Калкун, Лийси Койксон и другие)

* Сумеречный час в музеях вечером в субботу (музеи Старого города открыты до 23 часов — особая программа, экскурсии и концерты)

* Серия экскурсий ”Открытые дома”

* Кинопрограмма кинотеатра SÕPRUS и экскурсии Таллиннского городского музея

* Литературные кафе (Тексты Яана Кросса читают в четырех кафе Старого города известные эстонские актеры)

* Легендарный клуб Kuku представит музыкальную и художественную программу

* Рыцарский турнир Old Tallinn Cup V

* Выставки на улицах, стенах и в башнях Старого города

* Мозговой штурм ”Сегодняшняя мечта — это завтрашняя реальность”

* Молодежная и детская площадка, ярмарка студенческих организаций

С полной программой Дней Старого города можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Самая свежая информация о программе на страничке фестиваля в Facebook ЗДЕСЬ.