Проверка: полицейские обнаружили в большинстве магазинов серьезные нарушения

Руководитель тартуских участковых и молодежных полицейских Сийм Линнард рассказал, что участвовавшие в контрольных закупках молодые люди без труда смогли приобрести алкогольные напитки, так как продавцы не интересовались их возрастом.

"Основная причина, почем молодежи удается купить алкоголь или табак, — продавцы просто не спрашивают документы. Часть продавцов не хочет создавать конфликтную ситуацию или не осмеливается спросить документ, но есть и такие продавцы, которые даже и не вникают в эту тему", — сказал Линнард. Он добавил, что случается и так, что иногда продавец спрашивает документ для вида, но на самом деле на дату рождения и фотографию не смотрит.

По словам полицейского, раньше продавцы объясняли нарушения и своей усталостью и загруженностью, из-за которых сотрудники магазина не могут создать с каждым покупателем такой контакт, в ходе которого можно спросить документ: "Товар кладется на прилавок, товар оплачивается, этим контакт и ограничивается".

По словам Сийма Линнарда, настолько легкая доступность запрещенных несовершеннолетним товаров вызывает беспокойство.

"Поэтому летом в Тарту мы будем обращать еще большее внимание на эту тему. Мы проверяем подростков в ходе своей обычной работа и практически еженедельно передам родителям несколько несовершеннолетних, которые употребляли на улице или частных вечеринках алкоголь и попали в поле зрения полиции. Часть родителей искренне удивляется, получив такой звонок от полиции, но, к сожалению, есть и такие родители, которые говорят, что ребенок выпивал с их согласия и они в курсе, — говорит Линнард. — А отношение к вызывающим зависимость веществам начинается все-таки из дома и родители имеют огромную роль в формировании своих детей".

Магазинам, где были установлены нарушения, были сделали письменные замечания, чтобы обратить внимание предпринимателей на ошибки, а также улучшить ситуацию и повысить информированность продавцов.