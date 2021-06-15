Экономика бизнес-городка Ülemiste City вышла на третье место в Эстонии
Если год назад Ülemiste City находился на пятом месте при сравнении налоговых поступлений, то результаты свежего исследования подтверждают, что он обошел Пярну и Нарву и вошел в первую тройку.
”Мы уже раньше могли с радостью констатировать, что коммерческие показатели Ülemiste City все больше приближают этот городок к месту предводителя экономики. Знание того, что по объемам поступающих налогов на рабочую силу этот городок уступает лишь двум крупным китам экономики Эстонии — Таллинну и Тарту, несомненно, знаменует очень весомую главу в его истории”, — произнесла председатель правления AS Mainor Кади Пярнитс.
Доля Ülemiste City в налогах на рабочую силу, уплачиваемых в предпринимательском секторе Эстонии, составляет 3,0 % (в прошлом году было 2,42 %). Верхушка рейтинга выглядит следующим образом: Таллинн — 55,8 %, Тарту — 6,4 %, Ülemiste City — 3,0 %, Пярну — 2,4 %, Сааремаа и Вильянди — 1,2 %, Кохтла-Ярве — 1,0 %, Раквере — 0,9 %, Нарва — 0,8 %.
По состоянию на сегодняшний день в Ülemiste City работает, учится и живет 13 000 талантов, а к 2025 году это число, согласно плану, должно превысить 20 000. По оценке научного сотрудника Эстонской высшей школы предпринимательства Mainor Тауно Ыунапуу, руководившего составлением исследования, в случае достижения этой цели реально увеличение вклада Ülemiste City в налоговые доходы Эстонии до 6 %, то есть до нынешнего показателя Тарту.
4 миллиона евро дополнительного налогового дохода государства
Экономическое исследование проводится в Ülemiste City постоянно с 2014 года. В прошлом году к нему было добавлено дополнительное исследование — Ülemiste City Radar. Это позволяет получать основательное представление в том числе и о других существенных факторах здешней среды развития — об услугах, знаниях, окружающей среде и общине.
”Отдельные стратегические цели часто бывает сложно измерить. Но целостная база данных, созданная в виде сочетания показателей, дарит разработчику прекрасную возможность видеть то, что стоит за цифрами, и тем самым создает предпосылку для формирования современной и вдохновляющей среды, в которой работники смогли бы быть по-настоящему счастливы и успешны”, — сказала Пярнитс.
Тауно Ыунапуу заметил, что в принципе аналогичную концепцию можно применить в любом город(к)е. И Кади Пярнитс сказала, что считает важным осознавать значение более широкого направления. ”Мы тесно сотрудничаем с государством и городом на благо предпринимательства Эстонии и Таллинна и для усовершенствования жилой среды. Во имя достижения общих целей совместными усилиями мы не боимся вести за собой остальных и показывать пример”, — констатировала Пярнитс.
Ыунапуу отметил, что в среднем предприятия Ülemiste City развиваются гораздо быстрее остальных эстонских предприятий. ”Если обычно результаты сопоставления добавленной стоимости со временем уравниваются, то благодаря данному исследованию были установлены растущие показатели по части долгосрочной аренды в Ülemiste City.За год в этом городке создается около 6 % новых рабочих мест.Логическое объяснение этой тенденции дает тот факт, что люди очень довольны трудовой средой и предлагаемыми услугами”, — оценил Ыунапуу.
Согласно опросу, удовлетворенность предприятий Ülemiste City рабочей и внешней средой находится на одном уровне с Хельсинки, опережая Таллинн, показатели которого, в свою очередь, значительно лучше показателей Риги и Вильнюса.
По словам Ыунапуу, сравнение динамик изменения расходов на рабочую силу показало, что во время первой волны COVID предприятия Ülemiste City сокращали или отправляли работников в принудительный отпуск значительно реже, чем в среднем по Эстонии, и благодаря своему ответственному поведению принесли государству 4 миллиона евро дополнительного налогового дохода.
Добавленная стоимость, производимая на одного работника, в Ülemiste City составляет 63 000 евро, а в среднем по Эстонии — 37 000 евро. Инвестиции предприятий Ülemiste City в науку, разработки и инновации значительно превышают средние показатели по Эстонии. Резко возросла доля иностранной рабочей силы: в 2018 году она составляла 670 человек, а в 2019 году уже 1 430 человек (91 % из которых имеют высшее образование).
Треть экспорта в ИТ-секторе Эстонии поступает из Ülemiste City
Экспортные показатели предприятий и показатели развития ИТ-кластера Ülemiste City продолжают уверенно расти. Примечательно, что ИТ-предприятия Ülemiste City охватывают целых 34 % от общего экспорта в ИТ-секторе Эстонии. Доля продуктов и услуг, направляемых на внешние рынки, в доходе от продаж всех предприятий в Ülemiste City составляет 51 % и в Эстонии в среднем 35 %, а в ИТ-секторе соответственно 74 % и 53 %.
Предприятия Ülemiste City обеспечивают рабочие места в ИТ-секторе с высокими заработными платами. Средняя заработная плата в ИТ-секторе в 2019 году в Эстонии составляла 2 472 евро, а в Ülemiste City она впервые преодолела рубеж 3 000 евро и составила 3 286 евро.
Хотя количество ИТ-предприятий Ülemiste City оставалось стабильным, количество работников быстро росло (в 2017 году было 1 818 человек, а в 2019 году уже 2 648 человек). Помимо экспорта и средней заработной платы возросли также доход от продаж, объем прибыли, активов и собственного капитала. Если сложить все это вместе, получится, что в 2019 году ИТ-сектор Ülemiste City произвел 169 миллионов евро добавленной стоимости.
На 36 гектарах Ülemiste City на сегодняшний день обосновалось около 500 предприятий; в его трудовой, учебной и жилой средах насчитывается более 13 000 человек.Ülemiste City развивают AS Mainor, AS Mainor Ülemiste и AS Technopolis Ülemiste.