Экономика бизнес-городка Ülemiste City вышла на третье место в Эстонии

Если год назад Ülemiste City находился на пятом месте при сравнении налоговых поступлений, то результаты свежего исследования подтверждают, что он обошел Пярну и Нарву и вошел в первую тройку.

”Мы уже раньше могли с радостью констатировать, что коммерческие показатели Ülemiste City все больше приближают этот городок к месту предводителя экономики. Знание того, что по объемам поступающих налогов на рабочую силу этот городок уступает лишь двум крупным китам экономики Эстонии — Таллинну и Тарту, несомненно, знаменует очень весомую главу в его истории”, — произнесла председатель правления AS Mainor Кади Пярнитс.

Доля Ülemiste City в налогах на рабочую силу, уплачиваемых в предпринимательском секторе Эстонии, составляет 3,0 % (в прошлом году было 2,42 %). Верхушка рейтинга выглядит следующим образом: Таллинн — 55,8 %, Тарту — 6,4 %, Ülemiste City — 3,0 %, Пярну — 2,4 %, Сааремаа и Вильянди — 1,2 %, Кохтла-Ярве — 1,0 %, Раквере — 0,9 %, Нарва — 0,8 %.

По состоянию на сегодняшний день в Ülemiste City работает, учится и живет 13 000 талантов, а к 2025 году это число, согласно плану, должно превысить 20 000. По оценке научного сотрудника Эстонской высшей школы предпринимательства Mainor Тауно Ыунапуу, руководившего составлением исследования, в случае достижения этой цели реально увеличение вклада Ülemiste City в налоговые доходы Эстонии до 6 %, то есть до нынешнего показателя Тарту.

4 миллиона евро дополнительного налогового дохода государства

Экономическое исследование проводится в Ülemiste City постоянно с 2014 года. В прошлом году к нему было добавлено дополнительное исследование — Ülemiste City Radar. Это позволяет получать основательное представление в том числе и о других существенных факторах здешней среды развития — об услугах, знаниях, окружающей среде и общине.