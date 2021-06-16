Новое исследование показало, что поступивший в продажу в Эстонии Medistus Antivirus борется против штамма вируса Covid-19/Sars-CoV-2

Недавнее исследование in-vitro показывает (подробнее ЗДЕСЬ), что Medistus Antivirus эффективно действует против штамма вируса Covid-19/Sars-CoV-2. Уже за первые десять минут вирус уменьшается на 99,4 %! Как известно, Medistus Antivirus — первое медицинское средство такого типа в Эстонии, с доказанным действием против Sars-CoV-2 и доступное в аптеках по всей Эстонии. Защитный эффект Medistus Antivirus обусловлен комплексом растительных действующих веществ и не зависит от штамма вируса, он действует на все штаммы вируса одинаково.

Medistus Antivirus — как это работает?



Соприкосновение с бактериями и вирусами не обязательно означает, что человек заболеет. Иммунная система каждый день борется с различными возбудителями болезней, но если организм ослаблен, то вирусы могут проникнуть в него. Поэтому имеет смысл немного помочь иммунной системе.



Провизор Тоомас Тальвинг рекомендует попробовать Medistus Antivirus. Фото: Biaks.eu

Рассасывающиеся таблетки Medistus Antivirus создают на слизистой оболочке рта и горла защитный барьер — слой, через который вирусы и бактерии не могут проникнуть. Если возбудитель болезни не может закрепиться в организме, то вирус или бактерии не начинают размножаться, и человек остается здоровым.

В людном месте организму нужно больше защиты!



Используйте Medistus Antivirus в качестве профилактического средства всегда, когда находитесь в людном месте. Будь то общественный транспорт, театр, кинозал, мероприятия, школа, офис, спортивный клуб или торговый центр.

Одна таблетка создает защитный барьер на несколько часов, и вам не нужно постоянно беспокоиться о том, что кто-то заразит вас коронавирусом или каким-то другим вирусом.

Medistus Antivirus рекомендуется использовать также при проявлении первых признаков болезни — таких как дискомфорт или чувство царапающей боли в горле.

Фото: Biaks.eu

Защитный эффект Medistus Antivirus не зависит от штамма вируса, исследования показали, что эффективность Medistus Antivirus доказана в инактивации стрептококков, стафилококков и даже сильных вирусов, таких как H1N1 (свиной грипп), H2N2 (птичий грипп) и Sars-CoV-2/COVID-19.



Перед использованием ознакомьтесь с инфолистом в упаковке.

Medistus Antivirus доступен во всех аптеках по всей Эстонии и в интернет-магазине www.biaks.eu.