Сборная России лишилась самого опытного игрока

”Защитник сборной России Юрий Жирков в матче с Бельгией получил повреждение одной из мышц бедра. Учитывая степень тяжести повреждения, тренерским штабом принято решение отпустить футболиста из расположения команды.

В ближайшее время он приступит к реабилитации в одной из профильных клиник в Москве. Остальные игроки готовятся к завтрашнему матчу Евро против сборной Финляндии”, — приводит текст сообщения пресс-службы национальной команды корреспондент Sports.ru Александр Дорский.