15.06.2021, 15:31
Сборная России лишилась самого опытного игрока(5)
37-летний защитник Юрий Жирков покинул расположение сборной России и на Евро-2020 больше не сыграет, сообщает Sports.ru.
В матче с Бельгией футболист получил травму мышц бедра.
”Защитник сборной России Юрий Жирков в матче с Бельгией получил повреждение одной из мышц бедра. Учитывая степень тяжести повреждения, тренерским штабом принято решение отпустить футболиста из расположения команды.
В ближайшее время он приступит к реабилитации в одной из профильных клиник в Москве. Остальные игроки готовятся к завтрашнему матчу Евро против сборной Финляндии”, — приводит текст сообщения пресс-службы национальной команды корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
37-летний футболист был заменен на 43-й минуте игры против команды Бельгии (0:3).
16 июня сборная России проведет матч против Финляндии.