Половина малых предприятий Эстонии не верит, что банки помогут в случае финансовых проблем

По словам руководителя банка Holm, результаты подчеркивают непропорциональность рынка. Банки склонны направлять свою энергию в первую очередь на успешные крупные предприятия, при этом микро- и мелкие предприниматели, которые также в значительной степени влияют на экономический рост, отходят на второй план.

Всего в исследовании, проведенном среди предприятий с числом работников до десяти, приняли участие 300 микропредпринимателей со всей Эстонии. Из них всего 12% выразили уверенность, что в случае проблем банки пойдут им навстречу. Почти половина респондентов (47%) не согласились с утверждением, что банки помогают микропредприятиям находить решения при появлении проблем. Примерно 41% участников опроса не сформировали мнение по данному вопросу.

Недоверие по отношению к банкам отражают и некоторые другие ответы. Например, подавляющее большинство респондентов отметило, что банки не предлагают малым предпринимателям достаточно гибкие условия. Опрошенные были настроены негативно и в отношении готовности банков в принципе выдавать кредиты малым предпринимателям, а также разумности предлагаемой процентной ставки. Наибольший пессимизм выразили предприниматели из Южной Эстонии, наиболее же позитивно были настроены представители бизнеса из центрального региона страны.

”Банки играют важную роль в восстановлении от кризиса, поскольку есть много отраслей, которым необходимы стимулирующие денежные вливания для участия в текущем экономическом росте и восстановления жизнеспособности. Однако по результатам исследования заметно, что сосредоточенность банков на крупных фирмах с традиционной моделью деятельности поставила малые предприятия в уязвимую позицию”, — добавил Клеттенберг.

”У банка Holm есть несколько кредитных продуктов, ориентированных на малых предпринимателей, и в ближайшие годы их количество непременно увеличится”, — сообщил Клеттенберг.

Holm Bank AS — это основанный на эстонском капитале банк, имеющий лицензию Европейского центрального банка.