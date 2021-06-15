За рубежом
15.06.2021, 17:58

В Финляндию на сезонные сельхозработы привезут 50 самолетов украинцев, всего около 10 000

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Argo Ingver
В Финляндии ожидают более 10 000 иностранных сезонных работников. Подавляющее большинство из них - это украинские сборщики ягод, пишет yle.fi.

В Хельсинки, Турку и Куопио прилетит более 50 чартерных рейсов. Перед началом работы все сборщики сдадут тест на коронавирус, а затем проведут две недели на карантине.

Как заявляют надзорные органы, среди составленных работодателями планов по обеспечению безопасности здоровья имеются отличные экземпляры, в которых все расписано буквально по пунктам. Однако есть также планы, написанные от руки на одном листочке.

Составление плана - дело обязательное, однако предоставление этого плана контролирующим органам дело добровольное. Более того, никто не контролирует того, составлен план или нет. Таким образом всё держится на добропорядочности работодателя.

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