15.06.2021, 15:12
Гражданина Украины поймали нетрезвым за рулем. Уголовным преследованием дело не ограничилось(5)
Foto: Anni Õnneleid
В понедельник миграционный отдел Пыхьяской префектуры оформил документы на высылку из страны гражданина Украины 1966 года рождения.
Мужчина был задержан 13 июня за управлением автомобиля Opel Vectra в нетрезвом состоянии, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Харьюский уездный суд приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы условно.
Гражданин Украины также признался, что с 5 июня он не имеет регистрации в Эстонии как кратковременный работник.
Полиция досрочно прекратила действие его визы и сделала ее одноразовой.
Мужчине выписано предписание покинуть Эстонию в течение 7 дней, а также наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года.