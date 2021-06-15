Гражданина Украины поймали нетрезвым за рулем. Уголовным преследованием дело не ограничилось

Мужчина был задержан 13 июня за управлением автомобиля Opel Vectra в нетрезвом состоянии, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Харьюский уездный суд приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы условно.

Гражданин Украины также признался, что с 5 июня он не имеет регистрации в Эстонии как кратковременный работник.

Полиция досрочно прекратила действие его визы и сделала ее одноразовой.

Мужчине выписано предписание покинуть Эстонию в течение 7 дней, а также наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года.