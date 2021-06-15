В Эстонии будут делать обе прививки от COVID-19 только одной и той же вакциной

Этот вопрос также обсуждала на прошлой неделе государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике, которая заявила, что исследования комбинации вакцин от COVID-19 все еще продолжаются. Предварительные данные показывают, что схема вакцинации двумя дозами может привести к хорошему иммунному ответу между вакцинами двух разных производителей, но может иметь больше побочных эффектов после инъекции.

”Если же человек получил две инъекции, например, AstraZeneca, и с момента последней дозы прошло две недели, это обеспечивает достаточную защиту, чтобы предотвратить серьезные последствия. Это помогает даже от штамма дельта, которого боятся. Поэтому нельзя легкомысленно прекращать вакцинацию”, — подчеркнула Хярма.

”Мы с обеспокоенностью следим за ситуацией, когда все большее распространение получает индийский или дельта-штамм коронавируса. До сих пор в Эстонии доминировал британский штамм коронавируса, то есть более инфекционный штамм, чем альфа-штамм, и в этом случае недостаточно только одной дозы вакцины для предотвращения инфекции”, — сказала заместитель генерального директора департамента здоровья Мари-Анне Хярма .

По данным департамента здоровья, все вакцины, доступные в Эстонии, также помогают против нового и более агрессивного дельта-штамма COVID-19, если был проведен полный курс вакцинации.

”В Эстонии проводится масштабная вакцинация, цель которой — охватить как можно большую часть населения. Самый быстрый и эффективный способ получить защиту от различных штаммов COVID-19 — пройти весь курс вакцинации. Вакцины AstraZeneca, Moderna и Pfizer вводятся дважды с определенным интервалом, а вакцина Janssen делается один раз. Исходя их этого была организована работа центров вакцинации, что позволяет тысячам людей в день в Эстонии получать защитные уколы”, — сказал руководитель группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр .

Комиссия подчеркнула, что лучшая защита от COVID-19 обеспечивается полным курсом вакцинации и, как правило, той же вакциной. Люди, у которых были сильные побочные эффекты после введения первой дозы AstraZeneca или в случае, если их врач считает, что им нельзя делать второй укол AstraZeneca, им могут сделать второй укол мРНК вакциной.

Кроме того, государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике обсудила вакцинацию от COVID-19 детей 12-15 лет и пришла к выводу, что вакцинацию можно проводить вакциной Pfizer/BioNTech. При организации вакцинации необходимо соблюдать требования, установленные для вакцинации несовершеннолетних, в том числе консультировать ребенка и родителя и, при необходимости, оценивать решение вакцинируемого.

Комиссия подчеркнула, что вакцинация от COVID-19 в первую очередь направлена ​​на предотвращение серьезных заболеваний. Дети и подростки обычно болеют COVID-19 в легкой форме, хотя в некоторых случаях может развиться более тяжелое заболевание. По мнению экспертов, подростки в возрасте от 12 до 15 лет могут пройти вакцинацию от COVID-19 по решению врача.

Рабочая группа по вакцинации от COVID-19 обсудила позицию комиссии и решила, что в настоящее время подростки не будут приглашаться на вакцинацию, однако такая возможность будет создана для желающих, а также для детей из группы риска. Более подробный план будет разработан в ближайшее время и затем об этом будет проинформирована и общественность.

По состоянию на сегодняшнее утро на вакцинацию от COVID-19 свободно почти 6 400 номерков по всей Эстонии. Записаться на вакцинацию можно на сайте www.digilugu.ee или по государственной информационной линии 1247.