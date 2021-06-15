Новый рекорд: доходы от программы э-резидентства превысили расходы в четыре раза

По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Суття, э-резидентство является визитной карточкой инновационного цифрового государства Эстонии, которое приглашает честных и амбициозных предпринимателей присоединиться к нашей прозрачной и свободной от бюрократии деловой среде.

”Э-резидентство — это инвестиционный проект. За прошедшие годы мы убедились, что каждый евро, направленный государственными органами в программу, окупился многократно. Я продолжаю верить в эту программу, и поэтому в стратегии государственного бюджета на 2022–2025 годы мы также уделили внимание э-резидентству. Программа отличается хорошим соответствием продукта ожиданиям рынка, а предлагаемые ею услуги как никогда необходимы глобальному бизнесу. Приоритетом государства является обеспечение постоянного повышения уровня безопасности программы, используя при этом все предлагаемые программой возможности”, — сказал Сутт.

”Анализируя расходы и доходы программы в 2020 году, мы получили коэффициент рентабельности 4,1. Для сравнения: один относительно хороший венчурный фонд приносит около 20% годовых. Наши цели амбициозны — мы хотим значительно увеличить количество э-резидентов, а в связи с этим и экономическое влияние на государственный бюджет Эстонии. Мы рады доверию, проявляемому правительством к программе. Я верю, что вложенные в программу евро окупятся даже в большем объеме, чем показывает коэффициент рентабельности, поскольку он не отражает косвенные доходы, такие как денежные потоки, которые компании э-резидентов направляют в местный сектор бизнес-услуг, или репутационные выгоды для эстонского государства в виде внимания мировых средств массовой информации”, — говорит Лаури Хаав.

Хаав добавляет, что многие компании э-резидентов быстро растут. Разработка продуктов и услуг достигла стадии, когда у них появился международный и быстро расширяющийся рынок.