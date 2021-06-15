Открыто прямое автобусное сообщение с Санкт-Петербургом. Как сейчас проходит пересечение границ — опыт RusDelfi

Одну из пассажирок автобуса проверяли дольше, поскольку она сказала, что переболела ковидом в Швеции, однако справка у женщины отсутствовала. Пограничникам она пояснила, что в Швеции не дают справок. По всей видимости, она сумела доказать, что перенесла коронавирусную инфекцию, поскольку в итоге тоже прошла границу.

На эстонской границе из автобуса выходили по 10 человек с периодичностью в минут 5. На паспортном контроле спрашивают сертификат вакцинации. Если он есть и вы гражданин Эстонии , пропускают быстро — как и в прежние времена.

В итоге российскую границу прошли все. В общей сложности на прохождение границы заняло чуть больше часа с учетом того, что автобус был почти под завязку.

Проверка багажа на КПП с российской стороны через рентген проходит быстро, никому открывать сумки не нужно (по крайней мере, так было на нашем рейсе). Проверка документов на каждого человека занимает минуты 3-4. Если в допандемийное время на КПП в Ивангороде работали две кабинки, то сейчас рядом с ними установлены столы, документы одновременно проверяют 6 человек. Двоих пассажиров нашего автобуса попросили задержаться на КПП, у них уточняли данные.

Сразу стоит учесть, что прохождение границ занимает как минимум два часа — это в лучшем случае. Автобус Lux Express, который отправляется с автовокзала в Петербурге в 17:15 подъезжает к границе около 20:00. Как раз в это время на КПП проходит пересменка. Через 20 минут ожидания всех пассажиров со всеми вещами приглашают на КПП.

Для заполнения электронной декларации водители предоставляют пассажирам специальный QR-код. Сканируя его с помощью мобильного телефона, вы попадаете на сайт Департамента здоровья. Другую анкету водители предоставляют в бумажном виде.

В Россию по-прежнему можно попасть по спецприглашению, либо — пока идет чемпионат Европы по футболу — по FAN ID. Для пересечения российской границы всем пассажирам необходимо заполнить электронную декларацию, а тем, кто не болел коронавирусом или не имеет прививки от COVID-19 , еще и анкету. Я отправлялся в командировку в Россию на самолете, а вот возвращаться пришлось как раз на автобусе. Об этом опыте и расскажу.

Эстонские таможенники досматривают абсолютно всех пассажиров, но проверка проходит быстро. При этом таможенники просят паспорт, поскольку вносят данные в электронную систему. В общей сложности пересечение эстонской границы заняло тоже чуть больше часа. После того, как выехали с КПП водитель сказал: ”Поздравляю, прошли за 2 часа. Это быстро! Обычно это 3 часа”.

Тем, у кого нет прививки надо сдавать тест на коронавирус — прямо на КПП. Бесплатно. Если тест негативный, то в этом случае человеку необходимо соблюдать 6 дней ограниченную самоизоляцию*. После этого необходимо сдать второй тест на коронавирус. Однако этот промежуток — 6 дней можно сократить, если сдать прц-тест в России. Это необходимо сделать не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Эстонию.

*Человек без признаков заболевания COVID-19 (см. на домашней странице Департамента здоровья) может покинуть место жительства или пребывания при нижеследующих обстоятельствах, следуя всем возможным мерам предотвращения распространения инфекционного заболевания:

1. если он получил распоряжение работника здравоохранения или чиновника полиции покинуть место жительства или постоянного пребывания;

2. если он покидает место жительства или постоянного пребывания по направлению работника здравоохранения для получения услуги здравоохранения или в случае опасности жизни или здоровью лица;

3. человек названный в пункте 1 и 2 данной анкеты, если он выполняет неотложные и неизбежно необходимые трудовые обязанности по решению работодателя, и он прошел не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну или после прибытия в страну не менее одного теста с отрицательным результатом или врач признал человека незаразным;