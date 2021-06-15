В Кесклинне установили новые велопарковки

"В современном городском пространстве велосипед это не просто средство для увеселительной поездки, а неотъемлемая часть повседневного дорожного движения. Мы очень рады, что вместе с улучшением качества сети велодорожек в Кесклинне, развивается и соответствующая инфраструктура, которая позволяет удобно и безопасно хранить велосипед”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Новые велопарковки были установлены рядом с центром Forum, неподалеку от горки Мусумяги и рядом с Управой района Кесклинн по адресу Нунне 18. Кроме этого велопарковки были построены в Полицейском парке, парках Фальги и Туви. Каждая из них оснащена креплениями для пяти велосипедов.

Раннее были установлены пять креплений фирмы Bikeep на велопарковке рядом с автобусной остановкой по адресу Пярнуское шоссе 82 и десять аналогичных элементов на велопарковке рядом со стадионом Калев. Кроме этого, летом в ходе ремонта улицы Татари будет построена парковка рядом с магазином Rimi по адресу Татари 64, которая будет оснащена десятью креплениями фирмы Extery.