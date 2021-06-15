Таксист родом из Судана, осужденный за изнасилование старшеклассницы: пьяные женщины сами лезут заниматься сексом

Сегодня утром Харьюский уездный суд вынес приговор, согласно которому работавший таксистом в Таллинне Мухаммад Ибрагим Усман приговорён к четырём годам лишения свободы за изнасилование старшеклассницы. Также Усман должен выплатить 9789 евро в пользу государства.

Решения о возможной высылке из Эстонии суданца, имеющего статус беженца, суд не принимал. Вопрос о депортации будет обсуждаться, когда мужчина выйдет из тюрьмы.

Одетый в ярко-красный спортивный костюм от Nike, Усман отреагировал на приговор спокойно. Он выслушал переводчика, который представил ему доводы суда на арабском языке. ”Я понимаю, но не согласен”, — ответил Усман по окончании чтения приговора. Его ответ передал судебный переводчик.

Преступление было совершено в Таллинне в июле прошлого года. В такси к Усману села совершеннолетняя старшеклассница-эстонка, гулявшая ночью около своего дома. Таксист отвез девушку к себе домой в Мустамяэ и изнасиловал. Он также сфотографировал девушку в своей постели. В ходе расследования в его телефоне были обнаружены и видео, где запечатлена девушка. До изнасилования девушка была девственницей.

Старшеклассница находилась у подъезда своего дома после вечера, проведённого с друзьями, в течение которого было выпито большое количество алкоголя. Её подруги отправили её домой, потому что она была слишком пьяна. Однако ключи девушки остались у одной из подруг, поэтому домой ей было не попасть.

На камерах видеонаблюдения видно, что в момент, когда девушка встретила Усмана, она была сильно пьяна. Чтобы посадить её в машину, мужчине пришлось поддерживать её обеими руками. Согласно обвинению прокурора Арики Альманн, африканец воспользовался беспомощностью, вызванной опьянением девушки. Позже девушке потребовалась помощь психолога.

Адвокат считает приговор слишком суровым

По словам Усмана, девушку он не насиловал, потому что неоднократно говорил ей, что хочет заняться с ней сексом. Половой акт случился дважды. По словам Усмана, девушка вела себя развязно.