Таксист родом из Судана, осужденный за изнасилование старшеклассницы: пьяные женщины сами лезут заниматься сексом
Сегодня утром Харьюский уездный суд вынес приговор, согласно которому работавший таксистом в Таллинне Мухаммад Ибрагим Усман приговорён к четырём годам лишения свободы за изнасилование старшеклассницы. Также Усман должен выплатить 9789 евро в пользу государства.
Решения о возможной высылке из Эстонии суданца, имеющего статус беженца, суд не принимал. Вопрос о депортации будет обсуждаться, когда мужчина выйдет из тюрьмы.
Одетый в ярко-красный спортивный костюм от Nike, Усман отреагировал на приговор спокойно. Он выслушал переводчика, который представил ему доводы суда на арабском языке. ”Я понимаю, но не согласен”, — ответил Усман по окончании чтения приговора. Его ответ передал судебный переводчик.
Преступление было совершено в Таллинне в июле прошлого года. В такси к Усману села совершеннолетняя старшеклассница-эстонка, гулявшая ночью около своего дома. Таксист отвез девушку к себе домой в Мустамяэ и изнасиловал. Он также сфотографировал девушку в своей постели. В ходе расследования в его телефоне были обнаружены и видео, где запечатлена девушка. До изнасилования девушка была девственницей.
Старшеклассница находилась у подъезда своего дома после вечера, проведённого с друзьями, в течение которого было выпито большое количество алкоголя. Её подруги отправили её домой, потому что она была слишком пьяна. Однако ключи девушки остались у одной из подруг, поэтому домой ей было не попасть.
На камерах видеонаблюдения видно, что в момент, когда девушка встретила Усмана, она была сильно пьяна. Чтобы посадить её в машину, мужчине пришлось поддерживать её обеими руками. Согласно обвинению прокурора Арики Альманн, африканец воспользовался беспомощностью, вызванной опьянением девушки. Позже девушке потребовалась помощь психолога.
Адвокат считает приговор слишком суровым
По словам Усмана, девушку он не насиловал, потому что неоднократно говорил ей, что хочет заняться с ней сексом. Половой акт случился дважды. По словам Усмана, девушка вела себя развязно.
По словам судьи Кристины Вялисте, по записям с видеокамер не видно, что девушка вела себя подобным образом. Следовательно, рассказ суданца о том, что девушка навязывалась сама, только когда её не было видно на камерах, не выглядит правдоподобным.
При вынесении решения суд особо подчеркнул утверждение Усмана о том, что пьяные женщины постоянно пытались заняться с ним сексом. Работая водителем такси, он постоянно взаимодействует с пьяными женщинами.
Сотрудники криминальной полиции Северной префектуры, которым удалось установить личность Усмана, начали расследование преступления. Африканец был арестован в прошлом году во избежание предоставления ему возможности совершить новые преступления или скрыться.
Ранее уголовному преследованию Усман не подвергался, однако, как сообщается, в последние годы был причастен к двум различным инцидентам насильственного характера. В обоих случаях до суда не дошло — прокуратура закрыла оба дела по рациональным причинам.
Сегодняшнее решение Харьюского уездного суда можно обжаловать в Таллиннском окружном суде. И сам подсудимый, и его адвокат Леэло Виил заявили, что определённо планируют это сделать. Со своей стороны Виил добавила, что не удовлетворена суровостью наказания, наложенного на Усмана.
Прокурор Альманн также не исключает вероятности обжалования решения. Она рассказала Eesti Ekspress, что не полностью удовлетворена доводами суда об отказе в высылке Усмана из Эстонии. В частности, суд пояснил, что статус беженца не исключает возможности выслать мужчину из страны с сохранением вида на жительство, потому что у Усмана в Эстонии есть несовершеннолетний ребёнок. Мужчина состоит в длительных отношениях с женщиной из Таллинна.
”Я должна более тщательно изучить изложенные в приговоре причины, по которым суд не удовлетворил мою просьбу о депортации, — сказала прокурор Альманн. — Тогда я смогу решить, согласна ли я с судом или есть основания для подачи апелляции”.
У судей были сомнения, является ли Усман беженцем, спасавшимся от войны
Усман прибыл в Эстонию в 2013 году из России. Он и два его товарища пересекли границу нелегально. Ни у кого из них не было документов, удостоверяющих личность.
Полиция арестовала троих нарушителей в Пыльваском уезде Вярской волости. Один из них на допросе назвался гражданином Судана Мухаммадом Ибрагимом Усманом. По словам мужчины, на родине его незаконно арестовывали, пытали и преследовали. Поэтому он искал страну, где уважают права человека, и ходатайствовал о предоставлении убежища.
В рассказе Усмана полиция обнаружила противоречия. Однажды он поделился, что его мать и сестра были застрелены группировкой в Судане. Согласно его другому утверждению, погибли два его брата.
Окружной суд Тарту, рассматривавший в то время задержание Усмана, обратил внимание на некоторые несостыковки в истории этого человека. Однако судьи Агу Тимми, Тийт Лыхмус и Майли Локк сочли правдоподобным, что эти ”люди бежали в Европу исключительно в поисках более благоприятных для жизни условий”.
По мнению суда, информации о том, что Усман действительно был спасавшимся от войны беженцем, практически не было.
Тем не менее вид на жительство от властей Эстонии он получил.
Несколько лет назад Усман дал интервью прессе о том, что в Эстонии плохо с толерантностью, что люди относятся к нему неподобающим образом. По его мнению, Эстонии не хватает терпимости.
Таксист египетского происхождения: я мастурбировал, а не насиловал!
Недавно вступило в силу ещё одно решение суда, согласно которому Эльдесуки — водитель таллиннского такси, египтянин 43 лет — был признан виновным в изнасиловании.
Августовской ночью 2019 года Эльдесуки взял заказ у живущей в Таллинне пьяной иностранки. Женщина хотела вернуться домой, но таксист отвёз её за Горхолл, где принудил к оральному сексу. Эта женщина тоже не могла оказать сопротивления. В такси она находилась в состоянии алкогольного опьянения, а, затянувшись предложенной таксистом самокруткой, забылась совсем.
Египтянин не признал себя виновным в изнасиловании. Таксист утверждал, что пассажирка сама лезла заниматься сексом, но он отказался, так как ему не нравится делать это с пьяными женщинами. Так или иначе, у него возникла эрекция, но, по его словам, эякуляция произошла в результате самоудовлетворения.
Судьи не поверили в версию Эльдисуки и приговорили мужчину к трём годам лишения свободы условно. Из них три месяца были фактическим тюремным заключением, которое на сегодняшний день подсудимый отбыл.
Эльдесуки больше не работает в такси. После вступления приговора в силу по требованию муниципальной полиции он попросил отозвать служебную карточку водителя такси и регистрационную карточку транспортного средства.