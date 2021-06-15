В столичном Хааберсти повысят меры безопасности в общественных местах

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова охранная фирма будет помогать в тех местах, где больше всего проблем с нарушением общественного порядка. ”Наша цель предотвратить нарушения общественного порядка и обеспечить жителям большее чувство безопасности”, — сказал Сильянов и добавил, что охранная услуга будет оказываться ежедневно, патруль будет как пешим так и на машине.

”Особое внимание охранная фирма уделит округе торгового центра Нурменуку и центра Ярвеотса, популярным местам активного отдыха, таким как парковая зона пруда Ыйсмяэ, а также детским и спортивным площадкам района”, — рассказал заместитель старейшины.

”В услугу обеспечения общественного порядка входит, в том числе, надзор за тем, чтобы алкогольные напитки не распивались в общественных местах, предупреждение случаев вандализма с городской мебелью и инвентарем, а также предупреждение прочих неправомерных действий.

Управа заключила договор об оказании охранных услуг с охранной фирмой Articard OÜ на срок в четыре месяца.